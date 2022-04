Susana Baca se rectifica luego de criticar la boda de la hija de Alfredo Barnechea: “No me toca juzgar”

Susana Baca se rectifica luego de arremeter contra boda de Belén Barnechea. (Foto: Instagram)

Sigue la polémica. Hace unos días se viralizó en redes sociales el matrimonio que tuvo la hija de Alfredo Barnechea, Belén, con el aristócrata español Martín Cabello de los Cobos. Lo que llamó la atención de las imágenes fue la temática ‘virreinal’ de este evento que se llevó a cabo en Trujillo.

En ese sentido, en las redes sociales surgieron duras críticas contra la hija del excandidato presidencial. Muchos de ellos se indignaron al ver lo que parecía ser una representación de mujeres indígenas en el suelo, en señal de reverencia, y terminaron denunciando esto como un acto de discriminación y racismo.

Susana Baca, ex ministra de Cultura y 3 veces galardonada en los Premios Latin Grammy, también se sumó a los cuestionamientos y en su cuenta de Facebook rechazó tajantemente esta celebración que ha causado gran indignación.

Sin embargo, su postura no duró mucho tiempo, pues el día de hoy, sábado 16 de abril, volvió a compartir un mensaje en el que rectificaba sus palabras, señalando que la mamá de Belén Barnechea se había comunicado con ella para explicarle con detenimiento el propósito que había tenido esta boda.

“ A mí no me toca juzgar, a mí me toca, como ciudadana, expresar sentimientos y pensamientos que han hecho de mi vida una lucha contra el racismo y las desigualdades sociales, por decir lo menos (...) Mi querida Claudia Ganoza, la madre de Belén, y otros amigos, me han escrito para decirme que el propósito coreográfico en la boda de Trujillo fue representar una danza ritual propia de las costumbres de la cultura Moche. No dudo de esa verdad y de ese sentimiento”, comentó en un principio.

Sin embargo, no fue lo único que mencionó la artista, ella también defendió su punto de vista y señaló que con la coyuntura que se vive en la actualidad, es un desatino total que haya realizado esta representación que ha generado gran incomodidad en la sociedad peruana.

“ Pero Claudia tiene un error en su reclamo de que no hubo mala intención en esta recreación teatral de la danza de las sogas de la cultura Moche . (...) debe reconocer, al mismo tiempo, que una escenificación de esta naturaleza y en un contexto de la nobleza española y el derrotero político actual en el Perú, que esta cargado de simbolismos raciales, era un desacierto más que una fiesta”, añadió.

“Claudia querida, yo no tengo mal sentimiento por ti y tu familia y los amigos comunes que tenemos con mucho amor… solo reacciono como una mujer que vio y fue doloroso ver una representación (quizás muy mala) donde unos hombres vencidos y humillados y unas señoras indias arrodilladas y con la cabeza gacha festejando el paso del Señor… en este contexto de nuestra política actual es lo menos que decir: un desatino…”, precisó.

Para finalizar, Susana Baca felicitó a la pareja que recién se ha casado, deseándoles felicidad en esta nueva etapa. “ Mas allá de esto, debo desearles mucha felicidad a esta pareja que se une con amor ”, sentenció.

Susana Baca rectifica sus palabras sobre boda de Belén Barnechea. (Foto: Facebook)

