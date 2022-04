‘La Uchulú’ cuenta muy orgullosa su identidad de género: “Soy una mujer trans”

'La Uchulú' da a conocer su identidad sexual. (Foto: Instagram)

Esaú Reátegui, más conocido por su personaje de ‘La Uchulú’, abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, donde se animó a responder todas las dudas de sus seguidores, entre las que destacaron si se consideraba una mujer transexual.

La consulta de sus seguidores nació debido a que hace unos meses había dicho que este personaje selvático había sido creado exclusivamente para sus videos; sin embargo, hoy en día cambió de opinión, por lo que decidió abrir su corazón para dar esta noticia.

“¿Te consideras una mujer trans?”, le preguntó un seguidor en su popular red social. Lejos de querer entrar en contradicciones o generar una discusión, el artista decidió responder con total honestidad. “ Sí, orgullosamente soy una mujer trans ”, señaló.

La Uchulú responde preguntas de sus seguidores. (Foto: Instagram)

Asimismo, luego de publicar esta respuesta, otro usuario le consultó por qué quería ser mujer si biológicamente nació hombre, a lo que la influencer en un primer momento respondió de una manera bastante particular.

“Un paréntesis importante: si soy un perro, una mujer, un hombre, un ave, un pez, es asunto de cada persona... trabajar y no hacer daño es la clave de todo”, dijo en un primer momento la integrante de El Reventonazo de la Chola.

En ese mismo sentido, ‘La Uchulú’ explicó las razones para identificarse como una mujer trans, destacando que este género es fuerte e inteligente, además de ser considerado un pilar importante en la familia.

“ A diario leo estos comentarios (...) las mujeres son fuertes, son audaces, inteligentes, tienen el don de dar vida, son el pilar importante de la familia, son hermosas, bellas y todo lo maravilloso de este mundo”, expresó en sus redes sociales (...) yo soy un extraterrestre ”, expresó.

La Uchulú responde preguntas de sus seguidores. (Foto: Instagram)

LA UCHULÚ ENFURECE CUANDO LA TILDAN DE MAL EJEMPLO PARA LOS NIÑOS

Hace varias semanas ‘La Uchulú’ publicó unas candentes fotos para promocionar su más reciente tema, ‘No te voy a perdonar’, dedicado a su expareja. Sin embargo, lo que no esperó la influencer de 21 años es que recibiría el rechazo de algunos usuarios de las redes sociales, al punto de tildarla de mal ejemplo para los niños.

“Mal ejemplo para los niños. Eso es Perú. Dan pantalla a personas que no aportan nada al país”, escribió un indignado usuario. Este comentario no fue del agrado de la artista, quien no dudó en responderle fuerte y claro.

“ Yo nunca me he considerado un ejemplo, para educar están los padres. Si quieres contenido, hay miles de páginas, usted decide y tiene el poder para con sus hijos ”, fue la respuesta que dio ante la crítica.

Los comentarios negativos contra la tiktoker no dejaron de llegar en dicha publicación. “Ya está cayendo en la vulgaridad... ¡así no inicio! Qué pasó? Que el Señor te ilumine querida Uchulú”, le dijo otra cibernauta.

SEGUIR LEYENDO: