Vania Bludau y Mario Irivarren: ¿Cómo pasan Semana Santa tras su mediática ruptura?

Cada quien por su lado. Después de casi dos años juntos, Vania Bludau y Mario Irivarren decidieron ponerle fin a su romance. Fue la influencer peruana quien comunicó la noticia a través de sus redes sociales, luego que una reportera de Amor y Fuego le hiciera notar las señales de un distanciamiento entre ambos. A diferencia de otros años, los exchicos reality se encuentran pasando Semana Santa en diferentes países.

Por un lado, el excompetidor de Esto es Guerra pasó el Jueves Santo en compañía de sus amigos Diego Rodríguez e Israel Dreyfus en la Playa Makaha, ubicada en el distrito de Miraflores. Los tres disfrutaron de una agradable tarde surfeando olas, como así lo publicó Mario a través de sus historias de Instagram.

Mario Irivarren y Diego Rodríguez tomando clases de surf en la academia de Israel Dreyfus. (Foto: Instagram/@marioirivarren)

Este Viernes Santo, Irivarren compartió con sus más de 2.5 millones de seguidores que salió fuera de Lima, ya que publicó imágenes de su maleta y de la Panamericana Norte. Al parecer, lo hizo en compañía de la expareja de Ale Fuller, quien también mostró en su plataforma que partió a primeras horas de la mañana con destino desconocido.

Mario Irivarren viajó fuera de Lima por Semana Santa. (Foto: Instagram/@marioirivarren)

Por su parte, Vania Bludau ha preferido mantener su actividad en privado desde que anunció su separación con el exchico reality. Hasta el momento se sabe que se encuentra en Miami, Estados Unidos, donde residía antes de iniciar una relación sentimental con Mario y donde también se comprometió con su expareja Frank Dello Russo.

El Jueves Santo, la modelo se dejó ver en un restaurante de la localidad. Sin embargo, no informó si lo hizo en compañía de un amigo o familiar. “Tamo por bien por aquí”, fue lo único que escribió en su plataforma para el alivio de sus fans, quienes se han mostrado preocupados por el estado anímico de la influencer. Al día siguiente, Bludau compartió una fotografía de su desayuno.

Vania Bludau regresó a Estados Unidos tras anunciar su ruptura con Mario Irivarren | VIDEO: Instagram/@vaniabludau

Como se sabe, Vania ha pedido que no se la relacione más con su expareja, ya que considera que todo lo que sube a su red social está siendo vinculado de alguna manera con su ruptura. Es por eso que ha preferido no subir contenido a su plataforma en un intento de evitar estar en el ojo público.

“Gracias por sus mensajitos, saben que no soy una persona que no finge estar happy (feliz) por aquí (en las redes sociales). Lo saben todos los que me siguen desde hace muchos años. Solamente les quiero agradecer sus palabras, los quiero”, indicó desde Miami.

NO PIENSA RECONCILIARSE CON MARIO IRIVARREN

No hay vuelta atrás. Vania Bludau está más que decidida en no retomar su relación amorosa con el modelo peruano. Luego de publicar un video promocional en redes sociales al lado de Irivarren, los usuarios se emocionaron ante la posibilidad de una próxima reconciliación. Sin embargo, la exchica reality se encargó de descartar algún tipo de acercamiento.

“El vídeo fue grabado hace como 1 mes, así que no se preocupen. Yo ando por aquí, por Miami”, dijo la influencer para la tristeza de todos sus seguidores. En otra publicación, Bludau respondió a un internauta que le preguntó si estaba soltera, a lo que ella respondió con un contundente “Yes (Sí)”.

Recordemos que no es la primera vez que Vania afirma querer estar soltera. En entrevista para Amor y Fuego, indicó: “ Tengo que darme mi tiempo de estar sola, tranquila y enfocarme en mí, como siempre lo he hecho. A veces uno pierde el rumbo por seguir los rumbos de los demás y es normal porque cuando uno está enamorada, usualmente pasa eso, deja muchas cosas para darle prioridad a otras”.

