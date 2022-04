Pamela Franco sí perdonaría una infidelidad de Christian Domínguez por esta razón

Pamela Franco aseguró que sí perdonaría a Christian Domínguez si la engaña con otra mujer, pero no volvería con él por respeto a sí misma. (Foto: Captura América TV)

Pamela Franco, líder de Puro Sentimiento, es consciente del largo historial amoroso de Christian Domínguez, con quien lleva casi 3 años de relación. Es por eso que fue consultada por las cámaras de Magaly TV La Firme sobre la posibilidad de perdonarle una infidelidad, tomando en cuenta que él mismo ha confesado no haber respetado su matrimonio con Karla Tarazona al iniciar un romance clandestino con Isabel Acevedo.

“Yo lo perdonaría a él”, comentó en un inicio. Tras ello, dejó en claro que no regresaría con Domínguez por más arrepentimiento que exista de por medio. “Pero como me amo a mí, no podría estar con él. El hecho de perdonar no significa estar juntos. Y él lo tiene bastante claro, igual que él conmigo. La infidelidad puede suceder de parte de ambos”, añadió en su respuesta.

Según la cantante de cumbia, la decisión de perdonar a su pareja se debería únicamente a María Cataleya, la primera hija de ambos de apenas un año de vida. “No me podría pelear porque tengo una hija. Y voy a tenerlo que ver todos los días de mi vida, así que ¿para qué vivir con sentimientos negativos?” , precisó.

Además, explicó que, en caso de descubrir que el cumbiambero tiene una amante, el único que saldría perdiendo sería Christian, ya que ella sabe lo que vale como mujer. “Trabajadora, cocino, lavo y hasta lo baño”, añadió Pamela Franco entre risas al recordar todo lo que ha hecho por él hasta el momento.

Famosos que se convirtieron en padres en 2021. (Foto: Instagram/@pamela_francov1)

Tras ver estas imágenes, Magaly Medina se mostró sorprendida con la respuesta de Pamela, ya que demostraba ser una persona bastante madura para afrontar este tipo de problemas. Sin embargo, dudó que tome con la misma calma una infidelidad en caso su programa ampaye a su pareja “sacando los pies del plato”.

“Parece muy segura de sí misma, decidida a que si le es infiel, ella no continuaría una relación. Ahora ella lo dice fríamente, sin nada de sensiblería. Ella dice que lo perdonaría. Claro, uno perdona a la persona, pero no el hecho que te haya adornado. En una relación cualquiera puede ser tentado”, dijo en un principio.

“Dice que está preparadísima, que es independiente y que nunca se pelearía porque tienen una hija. Pero generalmente cuando algo pasa, el resentimiento y la cólera surgen. Y empiezan a sacarse todos los trapos sucios, a pedirse la tenencia, pedir manutención. Todos estos líos diariamente que vemos en televisión”, finalizó la ‘Urraca’.

Pamela Franco habla sobre la posibilidad de perdonarle una infidelidad a Christian Domínguez, su pareja desde hace casi 3 años y padre de su única hija | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

¿POR QUÉ SE LE DICE “LA MALDICIÓN DE LOS 3 AÑOS”?

Tanto Pamela Franco como Christian Domínguez han sido consultados sobre la famosa “maldición” que recae sobre el cumbiambero. ¿De qué se trata? Se le dice así a la supuesta “mala suerte” que tiene el cantante en sus relaciones amorosas, ya que, generalmente, no superan los 3 años de duración . Esto ha sucedido con Vania Bludau, Karla Tarazona e Isabel Acevedo.

Sin embargo, la líder de Puro Sentimiento está confiada en que logrará superar ese periodo de tiempo. “Yo llego a los 3 años, después de los 3 años no sé que va a pasar, pero yo llego. La verdad es que yo tomo todo de una manera divertida, sabía todo lo que venía. Es una mochila que vengo llevando, nosotros no somos un tiempo, somos lo que vivimos día a día”, dijo a América Espectáculos.

SEGUIR LEYENDO: