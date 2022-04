Vania Bludau responde desde EE.UU. sobre su ruptura con Mario Irivarren: “Yo no odio a nadie”

Vania Bludau con con Amoe y fuego sobre su ruptura con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

La modelo Vania Bludau sorprendió hace unas semanas tras anunciar su ruptura con Mario Irivarren. A través de un comunicado, la joven señaló que había decidido terminar el romance a pesar de que había mucho amor de su parte. Hecho que dejó a muchos de sus fans con muchas preguntas, las cuales, ella fue esquiva en responder.

Por su parte, Mario Irivarren, quien confirmó lo dicho en comunicado, ha preferido no dar detalles al respecto, a pesar de la insistencia de los diferentes medios de comunicación.

Esta vez, la modelo decidió romper su silencio. Desde Estados Unidos, Vania da detalles de lo que pasó en su relación, al menos, es lo que se puede ver en el avance emitido por Amor y Fuego a través de su cuenta de Instagram. La entrevista será presentada este lunes 11 de abril a partir de la 1:50 p.m.

“(¿Qué ha pasado con Mario Irivarren) Tengo que darme mi tiempo. A veces uno pierde el rumbo por seguir rumbos de los demás”, se le escucha decir a Vania en el avance.

En otro momento, la influencer asegura que no tiene nada en contra de Mario. “Yo no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar”, aseguró.

“(¿Qué le dirías a “Mario Iri”?) Nada, nada (¿Qué este muy bien?) Nada”, acotó la joven desde las playas de norteamérica.

Como se recuerda, su relación era considerada como una de las más sólidas del medio, pues a pesar de vivir en diferentes país, buscaban la forma de verse. Ella venía a Perú, mientras él iba a Estados Unidos.

Vania Bludau responde desde EE.UU. sobre su ruptura con Mario Irivarren. (Video: Willax TV))

¿POR QUÉ TERMINÓ VANIA BLUDAU CON MARIO IRIVARREN?

Vania Bludau confirmó el fin de su relación el pasado 28 de marzo a través de su cuenta de Instagram. Desde aquel momento, son jmuchas las hipótesis de su ruptura, entre ellas una supuesta infidelidad del chico reality. Sobre todo por lo que escribió la modelo en su comunicado.

“Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte. No brindaré detalle alguno, ni ningún viejo speech y espero de corazón se respete mi decisión”, se puede leer en la publicación de la joven.

Desde aquel momento, ni Vania ni Mario dieron mayores explicaciones. A pesar que Irivarren no dejó de presentarse en diversos programas, prefirió no soltar prenda ni contar qué fue lo que pasó. Sin embargo, lo que sí descarlo es que le haya sido infiel a su ex.

“Es importante aclarar que la cosa no va por ahí, jamás”, indicó el Mario en América Hoy tras encarar a Brunella Horna, quien especuló que la relación culminó proque el chico reality le habría sacado la vuelta.

En otro momento, señaló que la decisisón fue de ambos. “No me hicieron la dieta de Melissa (”La que termina y no te avisa”), fue una decisión de ambos, fue conversado”, recalcó.

Mario Irivarren niega haberle sido infiel a Vania Bludau y responde si sigue enamorado de ella. (Video: América Hoy)

¿HAY POSIBILIDADES DE RECONCILIACIÓN?

Mario Irivarren también fue consultado sobre la posibilidad de retomar su relación con Vania Bludau, algo que muchos creen que se dará porque los modelos fueron captados juntos en una playa de Punta Hermosa tras la ruptura mediática.

“¿Confiesas que tu historia con Vania Bludau aún no llega a su fin?”, le preguntó Brunella Horna, a lo que Mario contestó tranquilo: “Ya me conocen, ya saben que voy a responder… Es un tema privado, son temas personales y yo no voy a dar relleno de ningún aspecto personal de mi vida. Esa es mi respuesta universal”.

Mario Irivarren y Vania Bludau terminaron su relación después de dos años. (Foto: Instagram)

