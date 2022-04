Vania Bludau sorprende a sus seguidores al publicar vídeo con Mario Irivarren tras su separación

Vania Bludau aparece en publicidad con Mario Irivarren tras separación. (Foto: Instagram)

Vania Bludau continúa dando de qué hablar y está vez sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram al publicar un vídeo donde aparece junto a su actual expareja Mario Irivarren.

Todo parece indicar que la exchica reality se vio obligada a compartir el clip en sus redes sociales, pues es una publicidad donde ambos promocionan la compra de una licuadora. Según se puede ver, los dos están en una cocina y explican una receta.

Ambos actúan con normalidad pese a su polémica separación y se muestran muy sonrientes ante la cámara. Esto sin duda no ha pasado desapercibido para los usuarios. Mientras que algunos se emocionaron pensando que se habrían reconciliado, otros no dudaron en señalar que todo sería por marketing.

“Seguro era un video que ya lo tenían grabado”, “Chamba es chamba sin paltas”, Como cuando ya grabaste la publicidad y no te queda mas que subirlo. Yo que tú hacia nuevamente la publicidad, sola salía mejor el video”, “Ante todo el marketing”, son algunos de los comentarios que se puede leer en el post que ya cuenta con más de 33 mil reproducciones y más de 700 reacciones.

Como se recuerda, a fines del mes de marzo, la modelo dio a conocer que su relación con Mario Irivarren llegó a su fin tras casi 2 años juntos.

VANIA NIEGA RECONCILIACIÓN

A través de las historias de su Instagram, Vania se grabó unos minutos después para dejar en claro que dicho vídeo se había grabado aproximadamente hace un mes atrás, cuando aún mantenía un romance con el exchico reality.

“El vídeo fue grabado hace como 1 mes así que no se preocupen. Yo ando por aquí por Miami”, dijo la influencer para la tranquilidad de todos sus seguidores. Recordemos que la modelo abandonó el Perú de manera inesperada tras su ruptura con el empresario y desde entonces se encuentra viviendo en Estados Unidos nuevamente.

Foto: Instagram

¿QUÉ DIJO VANIA SOBRE SU RUPTURA CON MARIO?

La modelo decidió romper su silencio desde Estados Unidos cuando fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego en una playa en Miami para consultarle sobre lo que realmente había sucedido para que su romance con el empresario haya concluido.

“Tengo que darme mi tiempo de estar sola, tranquila y enfocarme en mí, como siempre lo he hecho. A veces uno pierde el rumbo por seguir rumbos de los demás y es normal porque cuando uno está enamorada, usualmente pasa eso, deja muchas cosas para darle prioridad a otras”, comenzó diciendo la modelo dejando entrever que una de las razones de su ruptura habría sido por sus diferencias.

“Lo que comienza, termina. Ya terminó y más no te puedo decir. En mi caso estoy tranquila (...) Yo no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar”, aseguró.

Finalmente, aclaró que no aparece mucho en redes sociales, pues se está tomando su tiempo para sanar tras la ruptura y se negó a enviarle algunas palabras al exchico reality. Como se recuerda, su relación era considerada como una de las más sólidas del medio, pues a pesar de vivir en diferentes país, buscaban la forma de verse. Ella venía a Perú, mientras él iba a Estados Unidos.

Vania Bludau responde desde EE.UU. sobre su ruptura con Mario Irivarren. (Video: Willax TV)

