Ministros, congresistas y autoridades piden justicia para la pequeña Damaris y exigen cadena perpetua para el ‘Monstruo de Chiclayo’

Ministros se pronunciaron sobre la niña violada. Foto: Composición.

Ante el secuestro y violación de Damaris, la menor de 3 años que fue ultrajada en Chiclayo, varias autoridades mostraron su indignación y exigieron justicia para la pequeña. Congresistas, ministros y hasta exfuncionarios públicos alzaron sus voces en sus redes sociales. Es unánime el pedido de que se sancione con la máxima pena a Juan Antonio Enriquez, sujeto responsable de esta atrocidad.

La primera en pronunciarse fue la vicepresidenta de la República y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte quien mostró su indignación sobre este caso y demandó que caiga todo el peso de la ley contra el agresor.

“La inseguridad y violencia en las calles se tomó una nueva víctima: una niña fue secuestrada y violentada sexualmente en Chiclayo. Demandamos que se ejerza todo el peso de la ley contra el agresor, ya capturado. La menor y su familia requieren todo nuestro apoyo”, sostuvo Boluarte.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavic fue otra de las que alzaron su voz en apoyo a Damaris. Expresó su condena ante el crimen cometido contra la víctima. “Mi condena rotunda al crimen contra la pequeña de 3 años agredida sexualmente. Exijo a nuestras autoridades y sistema de justicia la más severa sanción contra el violador. Seguiremos brindando atención a la víctima y soporte a su familia”, sostuvo.

La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos expresó su enojo mencionando que este caso no puede quedar impune. “La dolorosa desaparición y condenable violación de la niña de 3 años NO puede quedar impune. El maldito agresor debe ser procesado y juzgado ¡con cadena perpetua! Es urgente que el @MimpPeru, la @FiscaliaPeru y la @PoliciaPeru actúen diligentemente. #JusticiaParaDamaris #NiUnaMenos”, dijo.

Por su parte, Flor Pablo, parlamentaria del Partido Morado, se sintió indignada y mostró su repudio hacia el agresor de esta menor. “#JUSTICIAPARADAMARIS No hay palabras que puedan mostrar el repudio, condena e indignación hacia el violador de una niña de 3 años en Chiclayo. La @FiscaliaPeru ha actuado con celeridad, pero debemos asegurar que el Poder Judicial dé una sanción ejemplar. Me informan que el Centro de Emergencias Mujer está en contacto con la familia y apoyándolos. Hago un llamado a los medios y ciudadanía a no compartir imágenes o videos de la menor. No podemos permitir su exposición y revictimización. Haré seguimiento para asegurar que se haga justicia”, señaló.

Chiclayanos marchan pidiendo justicia para Damaris

En tanto, Kelly Portalatino, congresista del partido Perú Libre, exige que se le sancione de manera ejemplar al monstruo de Chiclayo. “Dios mío santo! Que caiga todo el peso de la ley a este sujeto enfermo, que secuestró y ultrajó a la pequeña Damaris de 3 años en la ciudad de Chilcayo. Ella ahora se encuentra internada en el Hospital las Mercedes y fue ingresada a sala de operaciones. #JUSTICIAPARADAMARIS”, indicó.

Por su parte, el legislador de Acción Popular, Ilich López, resalta que se deben dejar de lado las diferencias en el Congreso para solucionar los verdaderos problemas.

“Las discrepancias políticas deben dejarse de lado y empezar a solucionar los verdaderos problemas como fue la tragedia de #Damaris en #Chiclayo. Invoco a mis colegas del @congresoperu a legislar en favor de mayor protección para nuestros niñas y niños”, comentó.

Asimismo, la abogada y exministra de la mujer, Rosario Sasieta expresó su profunda tristeza e indignación por este caso. “¿Me preguntan por qué tengo el alma en mil pedazos? Por una nena de 3 años ultrajada en Chiclayo. Agradecida a nuestra PNP que en menos de 24 horas capturó al miserable. La nena hospitalizada. Exigimos celeridad y máxima sanción al infame agresor”, escribió.

PRISIÓN PREVENTIVA

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz ordenó nueve meses de prisión preventiva para Juan Antonio Enríquez García, acusado por los delitos de violación sexual y secuestro en agravio de una niña de tres años.

La titular del citado Juzgado, María Vásquez Vásquez, dispuso la medida en atención a un requerimiento del Ministerio Público que acusó a Juan Antonio Enríquez por los mencionados delitos.

SEGUIR LEYENDO