Minsa evaluará obligatoriedad del uso de mascarillas cuando el 80% de la población tenga 3 dosis

El ministro de Salud, Jorge López., indicó este miércoles que el Gobierno evaluará la posibilidad de que ya no sea obligatorio el uso de mascarillas, al menos al aire libre, si es que el 80% de la población objetivo cuenta con la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19.

“Tenemos aún un grupo grande vulnerable que podría ser infectado y, con ello, volver a tener altos índices de pacientes hospitalizados, razón por la cual no podemos todavía (quitarnos la mascarilla), si no llegamos al 80% (de vacunados con tres dosis). Tenemos que llegar a eso, sino no podemos pensar en levantar restricciones”, indicó el titular de la cartera del Minsa, durante la actividad que encabezó en el terminal terrestre de Yerbateros, en el distrito de Independencia, donde se lanzó la estrategia del Ministerio de Salud (Minsa) para aumentar los índices de vacunación, aprovechando el feriado largo por Semana Santa.

El ministro comentó que hay cerca de 900 mil menores de edad que no se han vacunado ni siquiera con la segunda dosis.

SEMANA SANTA

Con la intención de no bajar en el ritmo de vacunas, el ministro de Salud anunció que durante los días feriados por Semana Santa los vacunatorios continuarán funcionando.

“Diferentes directores del Minsa van a estar en diferentes lugares evaluando. Algunas brigadas estarán en hospitales e iglesias. La idea de nosotros es levantar el índice de vacunados”, acotó.

DOSIS PÉRDIDA

Por otro lado, refirió que existe una cantidad de dosis que no han podido ser usadas y que están dentro de la categoría “dosis pérdida”. Explicó que no se trata de lotes perdidas, sino que es el saldo que no pudo ser usado luego de abrir un frasco (el cual tiene 5 dosis) para aplicarla a una sola persona o a dos.

“Eso siempre se ha practicado en los diferentes programas de vacunación. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de vacunar y abrimos una ampolla para dos. (Las dosis que quedan) tienen un tiempo de vida una vez abierto y luego no se puede usar”, manifestó.

También indicó que los mayores de 70 años y personal médico, que ya tengan 5 meses o más de haber recibido su dosis de refuerzo, ya pueden aplicarse la cuarta dosis.

“Sigamos con la vacunación. Eso salva vidas, si van a viajar a provincias y van a ir a los diferentes departamentos, pasen por los vacunatorios que están abiertos doce horas del día y en Semana Santa no vamos a parar”, dijo y recordó que la tercera dosis es obligatoria se para hacer uso del transporte interprovincial.

Finalmente, advirtió que probablemente en el mes de octubre haya un incremento de casos y fallecidos por la variante BA2 y que están preparados ante ello.

