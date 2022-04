Il Divo regresará a Perú para brindar concierto en homenaje al fallecido Carlos Marín

Il Divo regresará a Perú parta homenajear a Carlos Marín. (Foto: Composición)

Il Divo regresará a nuestro país para brindar un concierto como parte de su gira llamada “For Once in My Life Tour” que continua como “Greatest Hits Tour”, el cual tiene como invitado especial al barítono mexicanoamericano Steven LaBrie. Cabe indicar que el americano David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler brindarán homenaje a su fallecido integrante Carlos Marín .

Como se recuerda, el cantante de 53 años falleció el domingo 19 de diciembre del 2021 tras sufrir una fuerte infección que le provocó el COVID-19.

“Carlos era una personalidad más grande que la vida, con una rara combinación de una voz divina increíblemente hermosa y un talento absolutamente inmenso. Su pasión, alegría y sentido del humor lo convirtieron en una persona tan mágica, y su risa siempre levantaría el ánimo de cualquiera”, indicaron los cantantes de Il Divo a través de un comunicado.

“Fue amado por millones de fanáticos en todo el mundo y tuvimos la suerte y el honor de poder actuar con él durante tantos años. Extrañaremos profundamente su alegría, amistad y brillante voz. En su honor, crearemos una Fundación Carlos Marín y haremos un homenaje a su canto en nuestros próximos espectáculos. Que todos lo recuerden por su hermosa alma, su increíble talento y que descanse en paz para siempre”, acotaron Miller, Izambard y Buhle, quienes se han mostrado bastante afectados con esta triste partida.

¿CUÁNDO SERÁ EL CONCIERTO DE IL DIVO?

E l concierto de Il Divo será el sábado 21 de mayo en Arena Perú - Explanada y brindarán lo mejor de su repertorio para esta ocasión, acompañado de una increíble producción escénica.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA VENTA DE ENTRADAS?

Las entradas para ver a Il Divo estarán disponibles en Teleticket desde el jueves 21 de abril.

El tour apoya a su décimo álbum de estudio, “For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold)”, disponible ahora, así como a la Fundación Carlos Marín.

Il Divo regresará a Perú. (Foto: Facebook)

¿CUÁNDO SE CREÓ IL DIVO?

Il Divo es el grupo de crossover clásico que se formó el año 2003 y han vendido hasta la fecha más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, con 160 álbumes de oro y platino en 33 países en su haber. Il Divo fue el primer artista de Classical Crossover en tener un álbum debut en el # 1 en la lista Top 200 de Billboard.

¿DE QUÉ MURIÓ CARLOS MARÍN?

Carlos Marín permanecía desde el 8 de diciembre DEL 2021 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Manchester Royal en el Reino Unido donde estuvo entubado y en coma inducido tras haber dado positivo en coronavirus y presentar síntomas.

“Nuestro querido amigo y compañero, Carlos, se encuentra en el hospital. Esperamos y rezamos por una pronta recuperación”, fue el tuit que escribió la banda británica en aquel entonces.

Sin embargo, no pudo ganar la batalla y falleció un 19 de diciembre. Días antes de su muerte, el agente de Marín dijo: “Su ex esposa Geraldine Larrosa está con él en el hospital porque aunque se separaron hace 12 años siguen siendo grandes amigos”. Recordemos que Marín mantuvo una relación de 17 años con la cantante Geraldine Larrosa hasta que se divorciaron en febrero de 2009 de forma mutua y amistosa.

A través de su red social ofical, el grupo comunicó la triste noticia, dejando a sus fans con el corazón roto. “Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos“, señala el tuit que la agrupación de ópera reportó.

