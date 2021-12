Carlos Marín: ¿De qué murió el cantante español de Il Divo?

16-12-2021 CARLOS MARÍN CULTURA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO

El cantante español de Il Divo Carlos Marín falleció este domingo 19 de diciembre a los 53 años de edad, según anunció el grupo musical en su cuenta oficial de Twitter. Con un corto mensaje, se dio a conocer que el vocalista había perdido la vida tras encontrarse en coma inducido.

El cantante lírico también será recordado por su amplia trayectoria en la industria musical como la producción de más 09 álbumes de estudio y sus múltiples conciertos al rededor del mundo. La noticia de su muerte ha causado conmoción entre sus familiares, amigos y fanáticos.

“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos”, señala el tuit que la agrupación de ópera reportó.

Asimismo, David, Sébastien y Urs, los otros tres componentes del cuarteto musical han lamentado su pérdida a través de una publicación en donde hicieron un corto repaso por la carrera del productor. “Durante 17 años los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y echaremos de menos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz”.

¿DE QUÉ MURIÓ EL CANTANTE?

Carlos Marín permanecía desde el 8 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Manchester Royal en el Reino Unido donde estuvo entubado y en coma inducido tras haber dado positivo en coronavirus y presentar síntomas.

“Nuestro querido amigo y compañero, Carlos, se encuentra en el hospital. Esperamos y rezamos por una pronta recuperación”, fue el tuit que escribió la banda británica para dar a conocer el estado del español.

A consecuencia de ello, Primer Beat Producciones había anunciado el aplazamiento hasta el 15 de junio de 2022 del concierto que iba a celebrarse en el Coliseum de A Coruña el próximo 22 de diciembre. Pese a que aún no se ha difundido la causa de su muerte, el cantante habría perdido la batalla contra el virus.

“Lamentablemente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira de Il Divo por el Reino Unido en diciembre de 2021 se han pospuesto hasta diciembre de 2022″, informó la banda en un comunicado.

Días antes de su muerte, el agente de Marín dijo: “Su ex esposa Geraldine Larrosa está con él en el hospital porque aunque se separaron hace 12 años siguen siendo grandes amigos”. Recordemos que Marín mantuvo una relación de 17 años con la cantante Geraldine Larrosa hasta que se divorciaron en febrero de 2009 de forma mutua y amistosa.

LAS VEGAS, NV - MARCH 15: Carlos Marin of the musical group Il Divo performs at the Pearl Concert Theater In The Palms Casino Resort on March 15, 2019 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/WireImage)

¿QUIÉN FUE CARLOS MARÍN?

Nacido en 1968 en Alemania e hijo de españoles, Marín comenzó su carrera musical a los 12 años en Madrid en óperas y zarzuelas. Tenía la nacionalidad española y hablaba inglés, francés, castellano y alemán. Entre sus 15 y 19 años, se presentó al programa de talentos de TVE Gente joven y lo ganó en dos ocasiones.

En 2003, se integró en el proyecto de Il Divo, un grupo de laboratorio creado por el productor musical Simon Cowell, experto en edificar proyectos musicales comerciales como One Direction, Westlife, Demi Lovato o programas de nuevos talentos como Factor X o Got Talent.

Sébastien Izambard, David Miller, Urs Bühler y Carlos Marín se convirtieron en uno de los cuartetos más famosos del mundo. Juntos han publicado nueve discos de estudio, desde el homónimo Il Divo en el 2004 hasta el más reciente For Once In My Life: A Celebration of Motown en el 2021.

Marín estuvo casado con la cantante francesa Geraldine Larrosa, a la que se conoce artísticamente como Innocence, durante 17 años. Se conocieron mientras trabajaban en el musical Los miserables. Tras la separación siguieron colaborando y Marín fue el productor de varias canciones de ella.

En solitario, el pasado año publicó un disco titulado “Portrait” en el que se atrevía a versionar “Bohemian Rhapsody” de Queen, entre otros éxitos. La última aparición del cantante fue solo dos días antes de su internación, cuando en las redes sociales desvelaba algunas fechas de los próximos compromisos de Il Divo, en esta ocasión en las ciudades estadounidenses de Dallas y Florida, para el próximo mes de febrero.

