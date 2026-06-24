Diabetes tipo 2: cuatro hábitos para controlar la glucosa y prevenir complicaciones

La diabetes tipo 2 puede avanzar durante años sin señales evidentes y eleva la glucosa en sangre cuando el organismo no produce suficiente insulina o no la utiliza bien.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que puede avanzar durante años sin señales evidentes. Ocurre cuando el organismo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera adecuada, lo que genera niveles elevados de glucosa en la sangre y aumenta el riesgo de complicaciones si no se controla a tiempo.

El impacto no es menor. El exceso de glucosa sostenido puede afectar órganos y sistemas vitales, como el corazón, los riñones, los ojos y el sistema nervioso. En el corto plazo, un mejor control glucémico ayuda a reducir síntomas como sed excesiva, aumento del apetito, cansancio y necesidad frecuente de orinar. A largo plazo, puede disminuir el riesgo de daño renal, problemas visuales, enfermedades cardiovasculares y neuropatías.

PUBLICIDAD

El mal control de la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de complicaciones en el corazón, los riñones, los ojos y el sistema nervioso.

En el Perú, las estimaciones muestran que la diabetes sigue en aumento. La Federación Internacional de Diabetes calcula que alrededor del 6,4% de los adultos peruanos vive con esta enfermedad, mientras que reportes nacionales advierten que la cifra podría ser mayor, debido a casos no diagnosticados y a factores de riesgo como sedentarismo, alimentación poco saludable y exceso de peso.

“Cuando los niveles de glucosa permanecen elevados por mucho tiempo, el cuerpo empieza a sufrir un desgaste silencioso que puede derivar en complicaciones cardiovasculares, renales, visuales y neurológicas. Por eso es tan importante actuar de manera temprana y constante”, explicó el doctor José Carlos Sandoval, gerente médico de Adium Perú.

PUBLICIDAD

Estimación basada en una cohorte de 332.251 adultos durante 13,6 años indica que más del 55% de los casos de diabetes tipo 2 son prevenibles mediante un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Alimentación equilibrada para evitar picos de glucosa

Uno de los pilares del manejo de la diabetes tipo 2 es la alimentación. Reducir el consumo de bebidas azucaradas, harinas refinadas y productos ultraprocesados puede ayudar a evitar elevaciones bruscas de glucosa en sangre.

Los especialistas recomiendan priorizar una dieta con verduras, frutas enteras, proteínas magras, menestras, cereales integrales y alimentos ricos en fibra. No se trata de eliminar grupos completos de alimentos sin indicación médica, sino de ordenar las porciones, elegir mejor los carbohidratos y mantener horarios de comida más estables.

2. Actividad física regular

El movimiento también cumple un rol clave en el control glucémico. La actividad física ayuda a que el cuerpo utilice mejor la glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina y contribuye al control del peso, la presión arterial y la salud cardiovascular.

PUBLICIDAD

Una caminata de 20 minutos después de comer regula la glucosa, mejora el metabolismo y la salud cardiovascular, siendo un hábito sencillo y efectivo para prevenir enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En adultos, la recomendación general es realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar a paso ligero, montar bicicleta o nadar, siempre considerando la condición de cada persona y la indicación de su médico. En niños y adolescentes, se recomienda actividad física diaria, con ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento muscular y óseo.

3. No abandonar el tratamiento

Uno de los principales desafíos en el manejo de la diabetes tipo 2 es la baja adherencia al tratamiento. Algunas personas lo suspenden cuando se sienten mejor, por desconocimiento de la enfermedad, temor a efectos adversos o falta de seguimiento médico.

Una profesional de la salud instruye a una paciente sobre el uso de un medidor de glucosa, una herramienta clave para el manejo de la diabetes tipo 2.

Sin embargo, dejar el tratamiento sin supervisión puede aumentar el riesgo de descompensaciones y complicaciones. El manejo de la diabetes puede incluir cambios en el estilo de vida, medicamentos orales, terapias inyectables o insulina, según cada caso. Por eso, cualquier ajuste debe realizarse con orientación profesional.

PUBLICIDAD

“La diabetes tipo 2 no debe verse como una limitación, sino como una condición que puede manejarse adecuadamente con información, seguimiento médico y hábitos saludables”, señaló Sandoval.

4. Chequeos periódicos para detectar riesgos a tiempo

El control médico regular permite evaluar no solo los niveles de glucosa, sino también otros indicadores importantes, como presión arterial, colesterol, función renal, salud visual y estado de los pies. Estos controles ayudan a detectar complicaciones de manera temprana y a ajustar el tratamiento cuando sea necesario.

Los chequeos médicos periódicos permiten controlar la glucosa, la presión arterial, el colesterol, la función renal, la salud visual y el estado de los pies en pacientes con diabetes tipo 2.| Andina

Las guías internacionales también recomiendan mirar la diabetes de forma integral. El manejo no debe centrarse únicamente en la glucosa, sino en la salud global del paciente, incluyendo bienestar emocional, calidad de vida, prevención cardiovascular y acompañamiento continuo.

PUBLICIDAD

Mantener hábitos saludables, asistir a controles médicos y seguir el tratamiento indicado puede marcar una diferencia importante en la evolución de la enfermedad. En diabetes tipo 2, la constancia suele ser tan importante como el diagnóstico temprano.