Tomate Barraza y su hija Gaela realizan labor social y cantante se conmueve: “Lamento no ayudar a todos”

Gaela Barraza y su padre hicieron labor social. (Foto: Instagram / Captura)

‘Tomate’ Barraza y su hija Gaela Barraza estuvieron este miércoles 13 de marzo en el programa En Boca de Todos para presentar la secuencia “Te compro todito” donde ambos salieron a las calles para ayudar económicamente a las personas de bajos recursos que trabajan vendiendo caramelos o algún producto.

El cantante y la ganadora del Miss Perú La Pre 2022 estuvieron por el distrito de San Miguel y repartieron un poco de dinero sacando lágrimas en aquellos beneficiados. Según se pudo apreciar en el vídeo, la joven modelo entregaba un poco de su propina como parte de la donación.

Esto sin duda conmovió al también locutor radial y no dudó en agradecer a la producción del programa por convocarlo para participar de dicha secuencia y especialmente con su hija.

“Las gracias queremos darles nosotros a ustedes (a En Boca de Todos). Definitivamente somos un instrumento para llegar a las personas que realmente lo necesitan. Agradezco a la producción del programa por habernos llamado”, dijo Carlos Barraza muy conmovido luego de haber visto el resumen de su labor social.

Asimismo, resaltó la compañía de la adolescente de 14 años y lamentó que no pueda ayudar a más personas. “A mí, mi padre y mi abuelo me enseñó que la limosna nos libra del pecado. Yo me siento orgulloso de la calidad que tiene Gaela para acompañarme a hacer estas cosas. Lamento no poder ayudar a todo el mundo”.

Por su parte, Gaela Barraza agradeció a sus padres Carlos Barraza y Danuska Zapata por permitirle asistir a dicha labor social y por las oportunidades que le dan para estudiar y sus gustos personales. Incluso, elogió a su papá por el gran sentido de ayuda que tiene.

“Agradecer a la vida y a mis padres por todas las oportunidades que me dan de estudiar y de estar aquí para poder ayudar a las demás personas que no tienen los mismo recursos que los demás. Gracias a mi papá porque es un hombre muy guerrero y por todas las cosas que me ha enseñado. Él tiene un corazón muy lindo”, expresó.

Gaela Barraza y Tomate Barraza realizan labor social. VIDEO: América TV

GAELA BARRAZA SE CONVIERTE EN MODELO DE LA ROPA DE ALEJANDRA BAIGORRIA

Kyara Villanella y Galea Barraza, hijas de Keiko Fujimori y ‘Tomate’ Barraza respectivamente, continúan sorprendiendo. Dos de las polémicas ganadoras del Mis Perú La Pre aparecieron luciendo la conocidas prendas de la exchica reality Alejandra Baigorria.

Todo parece indicar que las recientes reinas de belleza no pierden el tiempo, pues ya cuentan con sus primeros contratos para ser el rostro de marcas nacionales dejando atrás las fuertes críticas que recibieron luego de llevarse la corona, pues decenas de usuarios pusieron en tela de juicio su triunfo y acusaron a la organización de “fraudulenta”. Incluso, fueron denominadas ‘las hijas de los famosos’ y una excandidata denunció presuntas preferencias.

En un primer momento la hija de Carlos Barraza luce un polo corto con el número 89 en su pecho en las historias de la cuenta oficial de ‘Alejandra Baigorria Ropa’. Asimismo, se publicó un vídeo en TikTok y en el perfil de la cuenta oficial de Instagram de la tienda de la popular ‘gringa de gamarra’ donde ambas caminaban hacía la cámara promocionando los nuevos modelos de jeans que saldrán para la nueva temporada.

“Lindas estas niñas”, “Hermosas”, " Que lindas modelos. Muy buen ojo Ale”, “Que lindas las chicas.. felicidades para ambas”, escribieron algunos internautas junto a emojis de corazón y manito aplaudiendo.

Kyara Villanella y Gaela Barraza se convierten en modelos de la marca de ropa de Alejandra Baigorria. VIDEO: TikTok

SEGUIR LEYENDO