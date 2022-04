Fiorella Cayo: ¿Quién es Miguel Labarthe y por qué terminaron tras 2 años de matrimonio?

Conoce un poco más sobre Miguel Labarthe, el aún esposo de Fiorella Cayo. (Foto: Instagram)

La ruptura entre Fiorella Cayo y Miguel Labarthe ha dejado a propios y extraños más que sorprendidos. Si bien, no fueron una pareja mediática ni que aparecían en televisión, ambos no dejaban de demostrar su amor en redes sociales.

Sin embargo, este 12 de abril, la hermana mayor de Stephanie Cayo confesó que su matrimonio con Miguel Labarthe habría llegado a su fin y en declaraciones a la prensa reveló que la diferencia entre sus valores personales terminó por distanciarlos.

“Creo que ha habido una divergencia de integridad de valores. Uno puede perdonar algunas cosas con ánimo de tratar de ver las cosas no tan blanco, ni tan negro. Pero finalmente sí hay cosas que van en contra de tu esencia, hay que decir hasta aquí no más. No estábamos alineados en los mismos valores”, dijo la actriz para las cámaras de América Hoy durante la alfombra roja de la película ‘No me digas solterona 2′.

¿QUIÉN ES MIGUEL LABARTHE?

Fiorella Cayo y Miguel Labarthe se casaron el 1 de diciembre de 2019 en Tarapoto en el distrito del Sauce en compañía de sus familiares y amigos cercanos. Desde entonces, las miradas de los medios de comunicación han estado atentos por si ocurre algún problema entre ellos.

De Miguel Labarthe se sabe muy poco. Según se puede ver en sus redes sociales, el esposo de la actriz y bailarina peruana cuenta con una amplia experiencia en Marketing y ha sido Gerente de compras de empresas como Saga Falabella. Actualmente estaría trabajando para la marca Oechsle.

Asimismo, en su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 10 mil seguidores y se mantiene activo, pues no duda en compartir fotografías y vídeos de los distintos viajes que realiza al rededor del mundo como a China, Francia, Italia, Estados Unidos, entre otros países más.

Incluso, demuestra que se mantiene en buen estado físico, ya que publica fotos de su cuerpo estando en la playa y haciendo los deportes que más le gusta. Lo que también dejaba en claro era su amor por Fiorella Cayo, puesto que se mantenía posteando instantáneas románticas con ella constantemente.

Miguel Labarthe en New York en el años 2016. (Foto: Instagram)

¿DESDE HACE CUÁNTO ESTÁN SEPARADOS?

Cuando Fiorella Cayo fue consultada sobre cuándo habían terminado su relación, no tuvo problema en responder que la ruptura es reciente. Además, aclaró que sigue considerando a su aún esposo como una gran persona, pese a que no hayan coincidido en varias cosas durante su matrimonio.

“No hace poco y le deseo lo mejor, es una gran persona. Pero no estábamos alineados en los mismos valores. Hay personas que duran muchos años en un matrimonio porque, de repente, no tienen otra salida y nosotros sí la tenemos”, expresó la integrante de la familia Cayo al magazine matutino de América Televisión.

Fiorella Cayo anuncia que está separada de Miguel Labarthe desde "hace poco". Además, cuenta más detalles de su ruptura | VIDEO: América TV / América Hoy

SEGUIR LEYENDO