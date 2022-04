Fiorella Cayo confirma el fin de su matrimonio con Miguel Labarthe: “Le deseo lo mejor”

Fiorella Cayo se separó de su esposo Miguel Labarthe por incompatibilidad de personalidades. (Foto: Instagram)

Lo que inició como un simple rumor soltado por Rodrigo González en su programa Amor y Fuego terminó siendo confirmado por la misma Fiorella Cayo. La actriz y bailarina peruana anunció a los medios que su relación sentimental con Miguel Labarthe llegó a su fin tras dos años de matrimonio.

Durante su paso por la alfombra roja de la película “No me digas solterona 2″, la hermana de Stephanie Cayo fue consultada sobre las especulaciones en torno a su situación amorosa y respondió que, efectivamente, está separada del empresario. “Sí, estamos separados lamentablemente. Siempre compartí que estábamos felizmente casados porque lo estuvimos. Fui muy feliz”.

Tras ello, Cayo explicó que decidieron divorciarse debido a la incompatibilidad de sus personalidades. “Creo que hubo una divergencia de valores, yo fui criada por un hombre muy íntegro. Uno puede perdonar algunas cosas con ánimo de tratar de ver las cosas no tan blanco, ni tan negro, para trabajar en equipo y siempre mejorar, agarrarnos de la mano y estar mejor. Pero finalmente sí hay cosas que van en contra de tu esencia, hay que decir hasta aquí no más ”.

¿DESDE HACE CUÁNTO ESTÁN SEPARADOS?

Cuando fue consultada sobre cuándo habían terminado su relación, la integrante de la familia Cayo respondió que la ruptura es reciente. Además, aclaró que sigue considerando a su aún esposo como una gran persona, pese a que no hayan coincidido en varias cosas durante su matrimonio.

“ No hace poco y le deseo lo mejor, es una gran persona. Pero no estábamos alineados en los mismos valores. Hay personas que duran muchos años en un matrimonio porque, de repente, no tienen otra salida y nosotros sí la tenemos”, expresó Fiorella Cayo.

Fiorella Cayo anuncia que está separada de Miguel Labarthe desde "hace poco". Además, cuenta más detalles de su ruptura | VIDEO: América TV / América Hoy

Recordemos que la pareja se unió en matrimonio el 1 de diciembre de 2019 en una boda ‘mágica’ realizada en la ciudad de Tarapoto. La romántica ceremonia se celebró en la Laguna Azul junto a sus familiares y amigos cercanos, según evidenciaron en Instagram.

Durante los votos matrimoniales, la actriz reveló lo feliz que la hacía sentir su pareja e hizo hincapié que si bien ella no era perfecta, estaba segura de lo mucho que la quiere Miguel Labarthe y lo enamorada que estaba de él.

“A mí me decían: Tienes mucho Disney en la cabeza. La vida no es así, tienes que ser realista. Mentira, la vida puede ser todo lo Disney que tú quieras. Y tú, tú eres mi Disney, mi amor”, señaló Cayo en un video publicado en Instagram.

Fiorella Cayo y Miguel Labarthe se casaron en una romántica ceremonia en la Laguna Azul, Tarapoto. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN FUE EL PRIMER ESPOSO DE FIORELLA CAYO?

Edgardo Oliva y Fiorella Cayo mantuvieron una relación amorosa de 8 años y fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Mateo y Facundo. Su divorcio se confirmó en el 2011 y se debió, según la actriz, a las diferencias de caracteres que hicieron que su romance no sea más saludable para ambos.

“Definitivamente nuestros caracteres chocaban mucho y había maneras diferentes de reaccionar, maneras que no fueron muy buenas y sucedieron cosas que ya iban en contra de una relación saludable, entonces tuvimos que terminar la relación como esposos, pero seguimos trabajando en nuestra relación como padres. Al papá de mis hijos siempre lo he dejado entrar a la casa. (Edgardo) es un papá presente porque yo contribuí a que eso sucediera”, contó para Ojo tiempo atrás.

