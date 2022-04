Congreso aprobó conformar comisión investigadora sobre muertes durante manifestaciones de abril

Enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía el 4 de abril. | Fotos: AFP

Una nueva comisión en el Congreso de la República. El martes 12 de abril, por la noche, el pleno del Parlamento aprobó la conformación de una comisión investigadora multipartidaria que buscará determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas por las muertes ocurridas durante las manifestaciones iniciadas el pasado 28 de marzo.

La bancada de Renovación Popular fue quien presentó la moción de orden del día 2348, la cual consiguió 65 votos a favor, 38 en contra y cero abstenciones.

Esta comisión estará conformada por cinco integrantes como mínimo y contará con un plazo de 90 días hábiles para realizar y presentar su informe final.

MONTOYA DEFIENDE COMISIÓN

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) fue quien sustentó la moción y señaló que las protestas ciudadanas empezaron con el paro de transportistas de carga -a la que se sumaron los ganaderos y los transportistas-. Aseguró que no solamente fue por el alza de los combustibles, y de fertilizantes, sino también por la indiferencia del actual gobierno para resolver las demandas populares.

Además, argumentó que era necesario constituir este grupo de trabajo multipartidario y contar con las facultades de investigación. También defendió que sean 90 días calendarios y no 60, como solicitaron algunos parlamentarios, debido a que se trata de una investigación que incluye a varias regiones del país, a donde viajarán para recabar testimonios.

DEBATE

Por su parte, la congresista no agrupada Susel Paredes Piqué y su colega Edwin Martínez (Acción Popular) coincidieron en proponer que esa investigación sea realizada por un grupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización.

En tanto, la parlamentaria Ruth Luque (Juntos por el Perú), planteó que el ministro del Interior debería presentarse ante el Pleno para que rinda explicaciones por la muerte de estos compatriotas.

A su turno, la legisladora oficialista, Katy Ugarte (Perú Libre), propuso que la investigación debería alcanzar a los que han promovido las protestas, paros y bloqueos de vías en distintas circunscripciones del país.

MUERTES EN PROTESTAS

Cabe señalar que la noche del sábado 2 de abril, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, confirmó el deceso de cuatro ciudadanos, pero precisó que estos no ocurrieron producto de enfrentamientos con la PNP. “Hay cuatro muertos, uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital; un niño que cae al puente, y dos en accidentes de tránsito, los atropellan los mismos vehículos que estaban en la huelga, no ha habido nada más, son cuatro”, declaró.

Dos víctimas mortales más se registraron el 5 y 6 de abril. En el primer caso, en Huánuco, un joven de 18 años identificado como Alexander Trujillo Nolasco perdió la vida tras, presuntamente, haber sido impactado en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno. Al día siguiente en Ica, Yhony Quinto Contreras, un joven de 24 años, falleció tras recibir un impacto de proyectil en la cabeza.

Un muerto deja enfrentamientos entre Policías y huelguistas en Ica | VIDEO: Latina TV

PRESIDENTE CASTILLO EXPRESA CONDOLENCIAS

El 7 de abril, el presidente Pedro Castillo expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas durante las manifestaciones registradas en los últimos días.

Al intervenir en el IV Consejo de Ministros Descentralizado, en Huancayo, en la región Junín, el mandatario sostuvo que “vamos a dejar sentadas las bases de que en el Perú la libertad de manifestación y de protesta debe ser un derecho” y que los dirigentes jamás deben ser perseguidos.

“Así como hoy hay compañeros manifestándose, como la CGTP, los maestros, los dirigentes tienen las calles y plazas abiertas para manifestarse porque eso es democracia”, expresó.

