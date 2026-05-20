Ed Sheeran paraliza Lima: ATU impone desvíos y cambios de ruta en avenidas cercanas al Estadio Nacional

ATU dispone plan de desvíos en calles aledañas al Estadio Nacional por concierto del británico.

El tránsito por las calles de Lima se verá afectado por la llegada del cantante británico Ed Sheeran, quien ofrecerá un multitudinario concierto este miércoles 20 de mayo en el Estadio Nacional.

Su retorno al país, después de nueves, genera una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperan disfrutar de lo mejor de su repertorio. Ante la gran cantidad de público que moverá, las autoridades dispusieron una serie de desvíos y cierres viales en torno al recinto deportivo, con el objetivo de garantizar la seguridad y el flujo vehicular durante la jornada.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) detalló que la calle José Díaz, el jirón Madre de Dios y la auxiliar de la Vía Expresa de Paseo de la República con sentido sur permanecerán cerradas desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.

De acuerdo con el organismo, los conductores que se desplacen hacia el sur desde el centro de Lima deberán utilizar la avenida Arequipa y la avenida Alejandro Tirado para retomar la Vía Expresa. Quienes circulen hacia el Cercado tendrán como alternativas la avenida Petit Thouars, la calle José Gálvez y la avenida Bausate y Meza.

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“Este miércoles 20 de mayo se aplicarán desvíos vehiculares en los alrededores del Estadio Nacional por el concierto de Ed Sheeran. Planifica tu ruta con anticipación, toma precauciones y respeta las indicaciones del personal de tránsito”, comunicó la ATU.

Plan de desvíos de la ATU.

Horarios y recomendaciones para el show

Los organizadores indicaron que el concierto comenzará a las 8:45 p. m., con apertura de puertas a partir de las 5:00 p. m., mientras que la boletería de Ticketmaster operará desde las 4:00 p. m.

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El músico Christian Meier abrirá la jornada musical a las 7:45 p. m. Además, el evento contará con un escenario B de formato 360°, conectado mediante una pasarela para facilitar la cercanía entre Ed Sheeran y los asistentes, una innovación técnica que busca potenciar la interacción.

Los organizadores recomendaron a los asistentes llegar temprano, portar su entrada y documento de identidad, y atender a las indicaciones del personal de seguridad para asegurar un ingreso fluido.

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Accesos

La logística del evento contempla un despliegue especial para facilitar el ingreso y la movilidad de los miles de asistentes esperados. Los accesos oficiales para el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional se distribuirán de la siguiente manera:

Campo A izquierda : puerta 27

Campo A derecha : puerta 34

Campo B : puerta 9

Oriente : Av. Paseo de la República – puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26

Occidente : José Díaz – puertas 1, 2, 3, 6, 7 y 8

Norte: José Díaz – puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17

Setlist

Respecto a la lista de canciones, la organización compartió el posible setlist que interpretará el músico durante su presentación en Lima. Entre los temas más esperados figuran éxitos internacionales como 'Perfect‘ y 'Shape of You‘, 'Photograph‘.

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‘Perfect’ ‘Shape of You’ ‘Photograph’ ‘Thinking Out Loud’ ‘Castle on the Hill’ ‘Shivers’ ‘Bad Habits’ ‘Eyes Closed’ ‘The A Team’ ‘Sing’ ‘Happier’ ‘Galway Girl’ ‘Dive’ ‘Afterglow’ ‘Give Me Love’

La selección de temas incluye tanto clásicos de su discografía como sencillos recientes, en una propuesta que cubre todas las etapas de su carrera.

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