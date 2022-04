Paro de transportistas: ¿cuántos fallecidos se han registrado hasta la fecha?

Paro de Transportistas a nivel nacional

El alza de precios en diversos productos afectó el bolsillo de los peruanos ocasionando que varios se movilizaran para reclamar una respuesta por parte del gobierno de Pedro Castillo ante la difícil situación que debían afrontar. A poco de cumplirse dos semanas del paro impulsado por agricultores y transportistas, no solo se han registrado enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú, destrozos de la propiedad pública y saqueos. Lamentablemente, también se ha perdido la vida de ciudadanos cuyas causas de fallecimiento todavía faltan ser esclarecidas por las autoridades.

Las primeras víctimas fueron registradas en Junín durante las manifestaciones del último fin de semana. Entre estas se encuentra un adolescente de 13 años cuyo cuerpo fue hallado en las orillas del río Yacus, a la altura del paraje Bellavista, en el distrito de Ataura, provincia de Jauja. Al darse noticia de su partida, se difundió la hipótesis que el menor habría caído al río mientras escapaba de los agentes policiales que buscaban controlar la manifestación.

Candy Magaly Hinostroza de la Cruz es la segunda víctima de las manifestaciones ocurridas en Junín. Se trata de una profesora que falleció tras ser atropellada por Hans Oré a la altura del puente Las Balsas, en Concepción. La tercera víctima es un hombre de 82 años identificado como Jorge Maldonado Landeo del distrito de Huaripampa (Jauja), quien falleció por no haber recibido oportunamente su tratamiento de hemodiálisis en el hospital de EsSalud-Huancayo.

Ministro de Defensa minimiza muertes del paro de transportistas. VIDEO: Canal N

La noche del sábado 2 de abril, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, confirmó el deceso de cuatro ciudadanos, pero recalcó que estos no ocurrieron producto de enfrentamientos con la PNP. “Hay cuatro muertos, uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital; un niño que cae al puente, y dos en accidentes de tránsito, los atropellan los mismos vehículos que estaban en la huelga, no ha habido nada más, son cuatro ”, fueron las criticadas declaraciones del ministro.

OTRAS VÍCTIMAS

Durante la jornada del 5 de abril, fecha en la que el presidente Pedro Castillo había ordenado inmovilización social en Lima y Callao para evitar complicaciones, en Huánuco un joven de 18 años identificado como Alexander Trujillo Nolasco habría sido impactado en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno, lanzado por un miembro de la Policía Nacional del Perú. Trujillo Nolasco fue trasladado en una motocicleta hasta el centro de salud de Ambo, en donde certificaron su muerte. Aún no se determinan las causas exactas de su muerte, según relató el director de Salud, Carlos Segovia Maldonado.

La más reciente víctima se registró el 6 de abril durante los enfrentamientos por el bloqueo de carreteras en Ica. Esta vez se trata de Yhony Quinto Contreras, un joven de 24 años quien recibió un impacto de bala perdida en la cabeza ocasionando que pierda la vida en ese mismo instante. Informes periodísticos señalan que a pesar de la presencia de miembros de la PNP, el cadáver del joven permaneción acostado en la carretera mientras llegaba el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver.

La muerte de Quinto Contreras eleva a seis el número de ciudadanos fallecidos durante el periodo de protestas provocadas por el alza de precios. Sobre los fallecidos en Junín, el Ministerio Público iniciará una investigación para determinar las causas de sus partidas. Hasta el momento, no se conoce los procedimientos a seguir por parte de las autoridades con relación a las otras tres muertes sucedidas en los últimos días en diversas regiones del país.

