Críticas por la instalación de un simulador de sismos en pleno centro de Ica: “Parece juego mecánico”

La finalidad era que los ciudadanos experimentaran cómo se siente un movimiento telúrico de gran intensidad y aprendieran a reaccionar adecuadamente ante una emergencia real (Crédito: TV Perú).

La instalación de un simulador de sismos en los alrededores de la Plaza de Armas de Ica, un día después del fuerte movimiento telúrico de magnitud 6,1 que remeció la región, generó una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales. Aunque la actividad fue presentada como una medida de sensibilización y prevención ante futuros desastres naturales, varios usuarios consideraron inapropiada la iniciativa por el contexto reciente del sismo.

El vehículo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llegó a la zona durante la mañana y permitió que ciudadanos experimentaran, de manera controlada, un movimiento sísmico de mayor intensidad. La experiencia fue gratuita y estuvo disponible hasta las 4:00 p. m., mientras personal especializado brindaba recomendaciones sobre cómo reaccionar ante un terremoto y la importancia de mantener la calma durante una emergencia.

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Simulador buscaba reforzar cultura de prevención

Durante una transmisión televisiva de TV Perú desde Ica, se mostró cómo decenas de personas hacían fila para ingresar al simulador. Según se explicó, el objetivo era que la población pudiera familiarizarse con las sensaciones de un sismo fuerte y reforzar las medidas de evacuación y respuesta frente a un evento real.

El reporte también señaló que la ciudad retomaba sus actividades con relativa normalidad tras el temblor registrado el día anterior. En ese contexto, el simulador formó parte de las acciones preventivas impulsadas con miras al simulacro nacional programado para el próximo 29 de mayo. Algunos asistentes destacaron que la experiencia ayudaba a entender la importancia de mantener la serenidad durante una emergencia y actuar de manera ordenada.

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Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud. Foto: TV Perú

Usuarios cuestionaron utilidad del vehículo

Sin embargo, la actividad no fue bien recibida por todos. En redes sociales, varios internautas criticaron el uso del simulador poco después del sismo y pusieron en duda su utilidad real. Muchos compararon el vehículo con una atracción mecánica y consideraron que la iniciativa resultaba desconectada de la situación vivida por los ciudadanos afectados.

“Parece juego mecánico”, escribió un usuario. Otro comentó entre risas algo similar: “Jajajaja, parece un juego mecánico”. Las publicaciones rápidamente acumularon reacciones y comentarios de personas que compartían la misma percepción sobre el simulador instalado en pleno centro de la ciudad.

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También hubo dudas sobre su efectividad

Otros comentarios fueron más allá de las burlas y cuestionaron directamente el propósito de la actividad organizada por el Indeci. “¿Y para qué sirve el simulador? Si se tienen siempre fuertes sismos de manera natural, el simulador no genera la sensación cuando hay un sismo real”, escribió otro internauta en redes sociales.

En la misma línea, otro usuario señaló: “¿Para qué sirve eso? Con todo respeto, hasta parece burla. ¿En qué ayuda? ¿Cuál es el propósito?”. También hubo quienes criticaron el momento elegido para la actividad tras el reciente movimiento telúrico en Ica. “O sea que hacen su simulación cuando el sismo ya pasó y destruyó algunas cosas”, escribió otro cibernauta.

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Algunos de los comentarios negativos sobre el simulador de sismos en Ica. Foto: YouTube

Pese a los cuestionamientos, las autoridades continuaron con la actividad preventiva durante la jornada y reiteraron la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana ante posibles sismos de mayor magnitud en una de las regiones con mayor actividad sísmica del país.