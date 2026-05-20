Perú

Alumno de la Escuela PNP de Chimbote pierde la vida tras recibir impacto de bala en presunto accidente

El joven de apenas 21 años fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón tras resultar gravemente herido; sin embargo, el personal médico solo pudo confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión

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PNP

Un estudiante de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Chimbote murió tras recibir un disparo de arma de fuego que, de acuerdo con la información preliminar, se produjo de manera accidental en el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash.

La víctima fue identificada como Emyl Enrique Guevara Vargas, de 21 años, quien quedó gravemente herido y fue evacuado de emergencia al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. El establecimiento de salud confirmó su fallecimiento por la gravedad de la lesión, pese a los esfuerzos del personal médico.

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El caso es materia de diligencias a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, que buscan reconstruir lo ocurrido, verificar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo.

Estudiante de Escuela PNP de Chimbote muere tras recibir impacto de bala

Según las primeras versiones recogidas por las autoridades, el disparo se produjo cuando el suboficial de tercera PNP Hugo Francisco Cusquisivan Rodríguez le enseñaba a Guevara Vargas a manipular un arma de fuego. La hipótesis inicial apunta a una manipulación accidental del arma, de donde salió el proyectil que alcanzó al estudiante.

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De acuerdo con la Agencia Andina, el hecho ocurrió dentro de una vivienda situada en el sector PPAO, en Nuevo Chimbote, de acuerdo con la información preliminar difundida por las autoridades. La investigación se centra en precisar en qué condiciones se desarrollaba esa instrucción, quiénes estuvieron presentes y qué medidas de seguridad se aplicaron durante la manipulación del arma.

Armas
Pistola. (GEC)

Tras el disparo, Cusquisivan Rodríguez auxilió al joven y lo trasladó al hospital regional de Áncash. En el establecimiento, los médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, la lesión resultó fatal y se confirmó su deceso.

Las diligencias incluyen la toma de declaraciones, la inspección del lugar y la recopilación de elementos que permitan establecer una cronología detallada. Además, se espera que las pericias determinen aspectos clave para el esclarecimiento del caso, como la forma en la que se efectuó el disparo y las circunstancias inmediatas previas al impacto del proyectil.

En paralelo, las autoridades buscan corroborar la versión preliminar y descartar otras hipótesis a partir de los resultados de los exámenes y verificaciones que se practiquen. La línea principal, según lo informado hasta el momento, mantiene el foco en un presunto accidente durante la manipulación del arma.

El requisito específico para las postulantes femeninas es que, si desean participar de manera voluntaria en el proceso de admisión, deben preinscribirse únicamente para la EESTP PNP San Bartolo, ubicada en la ciudad de Lima. (Andina)
El requisito específico para las postulantes femeninas es que, si desean participar de manera voluntaria en el proceso de admisión, deben preinscribirse únicamente para la EESTP PNP San Bartolo, ubicada en la ciudad de Lima. (Andina)

Suboficial PNP permanece detenido mientras avanzan las investigaciones

Mientras avanzan las investigaciones, el suboficial de tercera PNP Hugo Francisco Cusquisivan Rodríguez permanece detenido, conforme a la información oficial. El efectivo policial presta servicios en la comisaría de Churín, en la provincia de Huaura, y fue intervenido tras el hecho ocurrido en Nuevo Chimbote.

Actualmente, Cusquisivan Rodríguez se encuentra en la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote, a disposición de las autoridades que conducen las diligencias. La detención se mantiene mientras se realizan las actuaciones fiscales y policiales vinculadas a la muerte del estudiante.

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú continúan con las acciones de investigación para determinar responsabilidades y esclarecer el contexto en el que se produjo el disparo. La información oficial no ha precisado, hasta el momento, una conclusión sobre las causas definitivas del hecho, a la espera del resultado de las diligencias en curso.

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