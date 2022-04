Christian Cueva e Ivana Yturbe sorprenden bailando juntos “El cervecero” en discoteca de Trujillo

Christian Cueva e Ivana Yturbe sorprendieron a fans al bailar "El cervecero" durante su visita a Trujillo. (Foto: Composición Infobae)

Una amistad que no imaginamos, pero que ahora todos necesitamos. Christian Cueva e Ivana Yturbe vienen demostrando que son grandes amigos desde que se conocieron gracias a sus parejas. El seleccionado nacional viajó hasta Trujillo junto a su esposa Pamela López, en donde se encontró con el también futbolista Beto Da Silva y la modelo de 25 años.

El portal Instarándula, del periodista de espectáculos Samuel Suárez, compartió imágenes del inesperado reencuentro. En el clip, se puede observar al popular ‘Aladino’ y a la excompetidora de Esto es Guerra bailando “El cervecero” en una discoteca de Trujillo. Ambos parecen llevarse bastante bien.

Pero ellos no estuvieron solos aquella noche. Según la usuaria que compartió el video, Beto Da Silva, jugador del César Vallejo, estuvo presente disfrutando de la música. “Estaban en una disco ficha de Trujillo, bien cheleros y sacando cuchillitos”, fue el mensaje que envió a la plataforma.

Recordemos que el volante de la selección nacional se encuentra en Trujillo, de donde es oriundo, como parte de sus vacaciones luego de clasificar al repechaje de Qatar 2022. Por su parte, Da Silva está en la Ciudad de la Eterna Primavera junto a la madre de su segundo hijo porque ha decidido defender la camiseta del César Vallejo.

EL DATO: El grupo musical Armonía 10 decidió cambiar la letra de “El cervecero” porque Christian Cueva y Gianluca Lapadula bailaron la canción tras clasificar a seminifinales de la Copa América 2021. “Cantinero, llegó la selección. Tráiganme a Carrillo, a Cueva y Lapadula. Que quiero meter otro gol hasta morir”, dice parte de la letra de la nueva versión.

Christian Cueva e Ivana Yturbe causaron furor en redes sociales tras bailar "El cervecero" de Armonía 10 en discoteca de Trujillo | VIDEO: Instarándula

CUEVA ‘TROLLEA’ A IVANA YTURBE

La modelo peruana jamás imaginó que el jugador de la ‘Blanquirroja’ terminaría bromeando con ella durante una entrevista que le realizó para el programa En Boca de Todos, en donde trabaja como colaboradora.

Todo empezó cuando Ivana Yturbe le preguntó “¿Quién es el más palomilla en el fútbol?”, a lo que él contestó: “En el fútbol todos creo que son palomillas. Imagínate, hasta tu esposo (Beto Da Silva) es palomilla” . Lejos de molestarse, su peculiar respuesta causó las carcajadas de la exintegrante de Esto es Guerra.

En otro momento, se escuchó decir al popular ‘Aladino’ que era bueno en el baile y fue en ese momento que Ivana Yturbe le propuso grabar el famoso TikTok que en pocas horas se hizo tendencia y ha llegado hasta los 6 millones de vistas.

Christian Cueva deja callada a Ivana Yturbe | VIDEO: América TV / En Boca de Todos

¿QUÉ OPINABA IVANA YTURBE SOBRE LOS FUTBOLISTAS?

Antes de casarse con Beto Da Silva y mucho antes de salir con Jefferson Farfán, la modelo fue consultada sobre su gusto por los futbolistas en el extinto programa Amor, Amor, Amor.

Al oír la pregunta, Ivana Yturbe dijo que no estaba interesada en ellos. “No, no tienen muy bonita fama aquí ¿no? No me gustan. No me llaman la atención, tienen algo así como (que le ponen un ‘alto’)” dijo en aquella entrevista Ivana Yturbe, sin imaginar que se casaría con uno tiempo después.

La exreina de belleza se unió en matrimonio con Da Silva el pasado 17 de febrero de 2021 en Trujillo, precisamente en la casa de Richard Acuña. Tres meses después, Ivana anunció que estaba embarazada del segundo hijo del deportista.

