Patricia Chirinos denuncia constitucionalmente a Pedro Castillo tras toque de queda del pasado 5 de abril

Patricia Chirinos se pronuncia en una entrevista con RPP sobre el presidente. Foto: Composición.

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, no dudó en denunciar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por aprobar un toque de queda en Lima y Callao el pasado martes 5 de abril.

Según el documento presentado por la legisladora, esta decisión de Castillo Terrones incumplió con su deber de respetar el Estado de derecho y la Constitución, como lo establece el Tribunal Constitucional (TC).

En esa línea, indicó que el mandatario adoptó “medidas desproporcionadas” que terminaron “afectando los derechos fundamentales, amparados en la dicotomía sobre qué principio es el que debe prevalecer, el de autoridad o el de libertad”.

En la denuncia también se cuestionó que nunca se publicó la derogatoria del Decreto Supremo 034-2022-PCM , que se mantuvo vigente durante todo el 5 de abril, “impidiendo la libertad de tránsito y de reunión de la población y el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

“Finalmente, es necesario tener en cuenta que esta medida totalmente arbitraria, discrecional y desproporcionada se agrava con el hecho de que, hasta la fecha, no se ha hecho pública la motivación de la misma”, sostuvo.

“Esto adquiere especial relevancia en esta situación, puesto que cuando el Estado pretende limitar la libertad de los ciudadanos la decisión debe estar correctamente motivada y fundamentada, es decir, brindar una explicación clara y razonable”, añadió.

Antes de culminar con el documento, Chirinos cuestionó a Pedro Castillo tras la muerte de seis personas que dejó como saldo el paro de transportistas, por lo que lo acusó de infracción a los derechos fundamentales, al deber de estar al servicio de la nación y a los deberes primordiales del Estado.

PATRICIA CHIRINOS EN CONTRA DE ANÍBAL TORRES

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, se pronunció sobre las declaraciones del premier Aníbal Torres, quien mencionó a Adolf Hitler como ejemplo de desarrollo y crecimiento económico.

Durante declaraciones a la prensa, la congresista no dudó en criticar al primer ministro tras estas declaraciones que crearon grandes polémicas.

“Creo que ese señor tendría que ir a verse con un médico porque no son expresiones normales en este momento, con lo que está pasando en el país. Más parece una broma de muy mal gusto y me parecen unas expresiones totalmente irresponsables viniendo del premier”, sostuvo la parlamentaria.

Aníbal Torres elogió a Adolf Hitler.

Como se recuerda, durante la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Huancayo, el titular de la PCM nombró al dictador Adolf Hitler como ejemplo de crecimiento económico y gran líder de Alemania.

“Italia, Alemania eran igual que nosotros pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia, Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos . Lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo”, expresó.

Tras la ola de críticas que recibió el premier, aseguró que se siente tranquilo porque él no se aferra al cargo ni al poder.

“No le tengo miedo a nada, porque yo no estoy aferrado al cargo, e aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, mi estudio y no mendigando puestos como otros ”, señaló Torres.

