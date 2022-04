Breña: Desalojan a padres que acampaban afuera del Hospital del Niño

Municipalidad dan de plazo una semana para abandonar frontis de hospital.

Esta tarde, la municipalidad de Breña, tomó la decisión de desalojar a los padres de familia que pernoctaban frente al Hospital Del Niño, esperando por una cita o por los informes médicos de sus hijos al estar hospitalizados.

Una gran preocupación viven estos ciudadanos, quienes no cuentan con los medios necesarios para quedarse hospedado en un hostal o simplemente ir a los refugios implementados por el nosocomio, ya que aseguran no tienen para los pasajes diarios.

A pesar de que la medida ha sido tomada de manera pacífica y que los padres han accedido a dejar las calles, no dejan de sentirse mal por esta situación que los aleja del nosocomio y de la posibilidad de obtener una cita para sus pequeños.

La decisión del municipio se da, luego que tras una ordenanza pública se ejecute este medida y en lugar de dejar la zona vacía, han decidido colocar masetas a lo largo del frontis del concurrido hospital.

“Estamos desde las 8:00 de la mañana persuadiendo a los señores que están en la calle, en las carpas y muchos de ellos ya se han retirado. Estamos colocando macetas ornamentales, estamos limpiando la calle , estamos recuperando las vías públicas y aparte de eso no acaba la pandemia y esto generaba más aglomeración”, indicó Gustavo Montoya gerente de la municipalidad de Breña para ATV .

Asimismo, expresó que es importante que los padres tomen conciencia de que no pueden invadir espacios públicos es por eso que les dan de plazo una semana para que se retiren de manera pacífica.

“Vamos a seguir persuadiéndolos les hemos dado una semana para que se retiren, así es que el próximo lunes esto tiene que estar hermoso. Estamos trayendo estas macetas lindas y vamos a ornamentar todo esta zona. Hay que tener en cuenta que este es la vía pública y como competencia de la municipalidad vamos a hacer desalojar la vía. Estamos persuadiéndolos para que se vayan por las buenas, para llevarlos a los albergues o a sus domicilios , incluso hemos llevado a varias personas con nuestras unidades hasta distritos como Ancón a Ventanilla, El Agustino. Estamos ordenando esta cuadra porque era bastante tiempo y ya es el momento”, expresó el funcionario edil.

Municipalidad de Breña les dan plazo de una semana para abandonar las calles del frontis del concurrido hospital.

PADRES AFECTADOS

Ante esta situación, son decenas de familias que se sienten preocupados al no saber qué pasará con ellos, ya que algunos no viven en la capital, sino que han venido desde el interior del país.

“Estoy yendo por un solo día al albergue, pero no tengo los medios económicos para regresar a Piura, yo soy de Paita. El pasaje me cuesta 120 soles, pero no cuento con ese dinero. Si alguien me puede ayudar, sería bueno”, expresó una madre de familia.

La reporte de ATV mencionó que el hospital ha puesto a disposición dos tipos de albergues. Uno que permite que los padres puedan pernoctar sin problema mientras sus hijos están siendo hospitalizados, y otro en el que solo los niños puedan estar ahí mientras esperan por una cita.

“ No es que no nos queramos ir, nosotros queremos estar cerca a nuestros hijos. Ahora nos van a llevar lejos y no cuento para los pasajes . Yo he venido aquí con mis otros hijos porque tampoco tengo dónde dejarlos, no voy a estar vagando por las calles con ellos”, expresó la madre de familia quien teme al dejar este lugar y estar cerca a su niño que se atiende en el nosocomio de Breña.

SEGUIR LEYENDO