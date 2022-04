Ministro de Cultura sobre posible renuncia de Pedro Castillo: “Eso no ayudaría en nada al país”.

Los últimos días han estado marcados por una propuesta cuya posibilidad de que suceda parece no estar muy cercana a la realidad. Así lo ha dejado entrever el ministro de Cultura, Alejandro Salas, al confirmar que la renuncia no se encuentra entre los planes del presidente Pedro Castillo. No se trata de la primera vez que el integrante del gabinete descarta la posibilidad de una dimisión, por su parte siempre ha señalado que la decisión del mandatario es seguir impulsando las reformas que hacen falta para el país.

“En lo absoluto (está en sus planes renunciar). Eso no ayudaría en nada al país, es un presidente que ha sido electo por cinco años y es consciente que tiene ocho meses en el Gobierno y que se ha dado cuenta que tiene voluntad de poder enmendarlos, pero también se ha dado cuenta que necesita trabajar con el Poder Legislativo”, dijo en conversación con Exitosa.

Las declaraciones se produjeron tras los comentarios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sobre una apertura a la convocatoria de elecciones generales. Esto luego de señalar que nadie en el Congreso se “atrinchera” y que de ser necesario, los peruanos regresarían a las urnas para renovar a los integrantes de la clase política.

“No creo que la solución sea que se vayan todos, la pregunta sería qué ganamos con eso, qué ganamos después de eso. ¿Cuánto va a durar esa curva para que nuevamente se vuelva a establecer algo?”, respondió Salas para finalmente agregar que considera que si los representantes de la población han sido elegidos por cinco años, se debe respetar el plazo y buscar las maneras de ponerse de acuerdo entre ambos.

PEDIDOS DE RENUNCIA

La posibilidad de una renuncia por parte de Pedro Castillo ha sido repetida en varias ocasiones durante las últimas semanas. No solo se ha oído en el Congreso de la república, sino también por parte de dirigentes que no dudaron en presentarle la propuesta al mismo presidente. Durante el Consejo de ministros descentralizado llevado a cabo la semana pasada en Junín, los dirigentes Eduardo Sauñí y Carlos Garagatti manifestaron a Pedro Castillo el deseo de su salida del cargo.

“No tenemos qué comer señor presidente, mi hija me decía que si entablaba una conversación con el presidente, me decía ‘dile al presidente que dé un paso al costado’, es lo que el pueblo pide, con el debido respeto, yo le voy a pedir que dé un paso al costado y convoque a nuevas elecciones”, dijo Sauñí en el estadio Huanca.

Poco después lamentó los comentarios del premier al recomendar a la población ingerir pescado ante el alza de precios del pollo. “Cada día usted nos falta el respeto, cómo puede decir que coma pescado, porque no alcanza para el pollo. Dicen que es un problema mundial, pero qué estamos haciendo, esperemos que la gente haga paros”, dijo.

“Señor Castillo, señores ministros, pongámonos la camiseta de Junín y del país, de lo contrario, como sociedad civil, tendremos que pedirles por el bienestar de nosotros y del país, que den un paso al costado”, dijo Garagatti al momento de su intervención. Los comentarios fueron calificados como “golpistas” por parte del premier Aníbal Torres.

Asimismo, el Congreso y la Defensoría del Pueblo han envíado documentos oficiales al presidente Castillo, aunque estas misivas cumplen tan solo la función de presentar la postura de la mayoría de la representación nacional y cabezas de la defensoría.

