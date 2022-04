Guido Bellido es acusado de recibir fotos íntimas y asegura que es “para desprestigiar su imagen política

Foto: Presidencia

El congresista de Perú Libre y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter por acusaciones de Jackeline Zúñiga Mendoza, quien comentó que su expareja , un asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), le envió fotografías íntimas suyas al parlamentario sin su consentimiento.

“Sobre las declaraciones de la señora Jackeline Zúñiga Mendoza, periodista de Inka Visión y exregidora de la Municipalidad Provincial de Cusco, señalo tajantemente que nunca recibí ninguna foto personal. No puede usar sus problemas conyugales para desprestigiar mi imagen política ”, tuiteó Bellido a pesar de las pruebas que mostró la agraviada.

El 15º Juzgado de Familia, el 22 de marzo, resolvió en otorgar medidas de protección a favor de Jackeline Zuñiga Mendoza por actos de violencia psicológica y sexual en contra de Abarca Soto, quien también era el asesor del titular del Mincetur, Roberto Sánchez. Soto, fue retirado de la cartera de turismo a fines de marzo cuando se supo que difundió las fotos de la afectada.

“Yo no sé en este momento si el señor Bellido o el señor Abarca tienen más fotos mías, fotos que han sido tomadas en la intimidad de mi relación. En todo caso, lo único que me queda hoy es defenderme y una forma de defender es informar, no me queda otra”, expresó Zúñiga a “Panorama”.

“Cómo no me va a dar asco. Nunca en mi existencia pensé en pasar por esta situación realmente. En qué mente enferma cabe mandar fotografías de tu mujer, de tu pareja, de tu esposa, de tu conviviente, ninguna mujer merece que se invada así su privacidad”, agregó.

El dominical señaló que el Abarca habría ingresado al Mincetur con ayuda, ya que recibía 15 mil soles mensuales, sin ser un funcionario público de carrera.

LA LISTA DE ACUSACIONES CONTRA GUIDO BELLIDO

A lo largo del Gobierno de Pedro Castillo, hemos visto a Bellido como una figura muy cercana tanto al presidente, como a Vladimir Cerrón, pero cuando asumió la PCM, salieron a la luz diversas acusaciones en su contra por homofobia y machismo, debido a sus expresiones en redes sociales. Una de ellas es el 3 de abril del 2020 cuando hizo referencia a la medida adoptada durante la cuarentena obligatoria en la que varones y mujeres tenían un día específico para salir a las calles durante la pandemia de la COVID-19.

“Mañana puedes salir normal. Si te quieren detener les dices me identifico mujer y punto aparte algunas ONGs te defenderán”, escribió.

Del mismo modo, arremetió contra las personas homosexuales al referirse a ellas de forma despectiva: “La revolución no necesita ‘peluqueros’ y ‘el trabajo los hará hombres’. El ‘hombre nuevo’ no puede ser un ‘maricón’. ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones’. Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”, publicó en su cuenta de Facebook.

En otra oportunidad, también expuso su grado de machismo al compartir las razones por las que un hombre se suicidó. “La mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo. No veo ninguna lesbiana ni gay que organiza una movilización. Si las cosas siguen como está, la violencia se va a acentuar cada día más”, escribió al volcar la responsabilidad de la muerte en la esposa.

Luego de eso, el entonces premier pidió disculpas públicas, pero poco tiempo después, la congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, denunció públicamente haber recibido una expresión sexista por parte de Bellido Ugarte. Según la parlamentaria, el hecho habría ocurrido durante los días en que se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, cuando la también legisladora le pidiera la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido excongresista Enrique Chirinos Soto.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría solicitado Patricia Chirinos al entonces primer ministro.

“Y Bellido me dijo: ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’. Y yo le dije: ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, expresó Chirinos a RPP.

Finalmente, la última que salió a la luz fue en un programa de cable. Al ser preguntado sobre las denuncias anteriores hacia su persona, Bellido dijo: “La única recomendación a todas nuestras hermanas o a cualquier compañera es que uno antes de ponerse en eso tiene que pensar. Tiene un padre, un hijo, un hermano”.

“Entonces, si yo fuera mujer, digo: ‘¿Qué pasaría si a mi hijo le dijeran eso? ¿Qué pasaría si a mi padre por alguna situación le dijeran eso? ¿O qué le pasaría a mi esposo?’”, añadió.





