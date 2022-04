María del Carmen Alva responde a críticas: “En el Congreso nadie se atrinchera en su curul”

María del Carmen Alva asegura que el Congreso no se atrinchera | VIDEO: RPP TV

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, salió a responder por la polémica que se suscitó luego que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acusara al Parlamento de desvirtuar el proyecto de ley de exoneración del IGV a los alimentos de primera necesidad.

“Al recibir la autógrafa de la ley notamos que el Congreso desvirtuó el proyecto, al exonerar al lomo fino, ganso, faisán, gallina de Guinea, carne importada, leche condensada, lasagna, ravioles, entre otros, que no forman parte de la canasta básica de la población de escasos recursos”, escribió ayer en Twitter el primer Ministro de Pedro Castillo.

Torres asegura que los alimentos mencionados que se pretende exonerar del Congreso “crea un forado presupuestal de 3 mil 200 millones de soles que no permitirá atender servicios básicos, hospitales, colegios, comisarías, proyectos de agua y desagüe, infraestructura de riego, entre otros”.

El premier Aníbal Torres reclamó al Congreso. Captura: Twitter

Ante esta afirmación, Alva reconoció que se trató de un error “que se puede corregir” y por ello esta mañana la Junta de Portavoces se reunirá para trabajar sobre ello. Sin embargo, lamentó la actitud confrontacionista que tiene el Gobierno y a las críticas que ha recibido el Poder Legislativo.

“Hoy vamos a ver ese tema que es modificar esta partida y se arregla el tema [de la ley que exonera el IGV], lo que no se puede arreglar con un artículo es el desgobierno y el caos que vivimos, por eso todos le pedimos al presidente que dé un paso al costado”, recalcó.

“En ese texto no decía expresamente lo de la exoneración del ganso o el faisán, sino que como es un tema técnico, dice “carne”. Eso se puede corregir, siempre hay observaciones y se corrigen, no era necesario que se dieran esas declaraciones del premier solo para desunir”, agregó.

“El premier es confrontacional cuando tiene que buscar consensos, como ya está en sus últimos días, cómo hizo declaraciones sobre Hitler, a quien admira, vergonzosas esas declaraciones, quería desviar la atención”, expresó.

Asimismo, indicó que “en el Congreso nadie se atrinchera en su curul, nadie y si tiene que haber elecciones generales, habrá elecciones generales, porque nosotros lo único que pensamos es que el Perú esté bien y no queremos más caos y desgobierno. Queremos unión para los peruanos”.

Además recordó a Fernando Belaúnde Terry y lo comparó con Pedro Castillo asegurando que el líder de Acción Popular daba “discursos de unión y de paz”. “Eso es ser un buen gobernante, eso es dar tranquilidad, necesitamos esperanza, no choques o ataques constantes”.

“Cómo extrañamos a Fernando Belaúnde Terry. Como acciopopulista siempre he seguido sus ejemplos y principios. Yo no quiero desunión, siempre he buscado el diálogo, yo quiero paz para toda la población y desde el Congreso eso es lo que estamos haciendo aprobando todo proyecto de Ley en beneficio de la población y trabajando duro y mucho”, dijo la presidenta del Parlamento.

Agregó que “desde el primer día de este gobierno ha querido hacer una asamblea constituyente y cerrar este Congreso”, pero que “nosotros hemos parado ese tema aprobando proyectos de ley que ya todos conocen, porque lo principal es que haya democracia y sin Congreso no hay democracia.

