Aníbal Torres: “Aquí no hay miedo. Estoy parado bien firme”

Aníbal Torres, primer ministro de Perú

El presidente del Consejo de ministros ha sido blanco de críticas los últimos días no solo por las medidas adoptadas por el gobierno para detener las manifestaciones, sino también por los comentarios vertidos durante sus intervenciones. Al respecto, Aníbal Torres señaló que recibe todas las críticas que se dicen sobre él, incluso las que él califica como provenientes de “voces golpistas”.

“No es que nos estamos muriendo de miedo, aquí no hay miedo, como ustedes ven. Estoy parado bien firme, no estoy temblando por más críticas que haya porque nosotros estamos dispuestos, si es posible, a dar la vida por el pueblo”, dijo desde Puno donde se realizó el quinta Consejo de ministros descentralizado.

Durante el evento recordó que el día anterior, desde Junín, se había realizado un evento similar donde se escucharon los reclamos de autoridades y dirigentes. Torres, aseguró que entre los asistentes “la mayoría” estaba " a favor de nuestro gobierno”. Además, hizo referencia a las voces en contra, entre las que se encuentra el pedido de una autoridad al presidente Pedro Castillo de renunciar al cargo por el cual fue elegido.

“Pero hubieron voces golpistas las cuales también hemos escuchado porque son peruanos y tienen derecho a opinar. ¿Pero qué se difundió ayer en la tarde en los medios? Solamente lo que dijeron los golpistas, no lo que dijeron otros”, dijo a modo de crítica a la labor periodística, hecho que ha repetido desde que el gobierno asumió funciones.

Sobre la posibilidad de cerrar el Congreso por los constantes enfrentamientos entre ambos poderes los últimos ocho meses, Torres aseguró que el gobierno de Castillo es demócrata y que no buscan que la disolución suceda, a pesar de ser una facultad otorgada por la Constitución. “Hay que superar los odios, los rencores, hay que superar los fracasos políticos, las derrotas políticas que son temporales y todos hay que ponernos de acuerdo poniendo delante al Perú”, comentó.

PEDIDO “GOLPISTA”

El Consejo de ministros realizado el jueves en la ciudad de Huancayo estuvo marcado por las anécdotas como la intervención de la ministra Betssy Chávez, la intervención de Dina Boluarte cantando la popular muliza “Falsía” y la emulación de Aníbal Torres a quien es recordado como uno de los más grandes genocidas de la historia de la humanidad, Adolfo Hitler. Sin embargo, uno de los momentos más incómodos para los representantes del gobierno fue la intervención de los dirigentes Eduardo Sauñí y Carlos Garagatti, quienes solicitaron a Pedro Castillo que renuncie.

“No tenemos qué comer señor presidente, mi hija me decía que si entablaba una conversación con el presidente, me decía ‘dile al presidente que dé un paso al costado’, es lo que el pueblo pide, con el debido respeto, yo le voy a pedir que dé un paso al costado y convoque a nuevas elecciones.”, dijo Sauñí en el estadio Huanca.

Poco después lamentó los comentarios del premier al recomendar a la población ingerir pescado ante el alza de precios del pollo. “Cada día usted nos falta el respeto, cómo puede decir que coma pescado, porque no alcanza para el pollo. Dicen que es un problema mundial, pero qué estamos haciendo, esperemos que la gente haga paros”, dijo.

“Señor Castillo, señores ministros, pongámonos la camiseta de Junín y del país, de lo contrario, como sociedad civil, tendremos que pedirles por el bienestar de nosotros y del país, que den un paso al costado”, dijo Garagatti al momento de su intervención.

