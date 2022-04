Vania Bludau habría lanzado indirecta a Mario Irivarren desde Miami: “Yo no finjo estar feliz”

Vania Bludau regresó a Miami, Estados Unidos, tras anunciar públicamente su ruptura con Mario Irivarren. (Fotos: Instagram)

Muchos se preguntaban dónde estaba Vania Bludau desde que subió un par de historias en su Instagram, en donde demostraba que salió del Perú, de manera inesperada, con destino desconocido. Todo esto se dio pocos días después de anunciar públicamente que su relación amorosa con Mario Irivarren llegó a su fin tras casi 2 años juntos.

“Ahora sí me voy. Perdón si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une. Prometo mejorar eso al pasar de los días. Gracias por todos sus mensajitos. Love you all (Los amo a todos)”, escribió junto a la imagen de su ventana en el avión y de sus maletas en el aeropuerto.

Vania Bludau anunció su salida del país mediante redes sociales. (Foto: Instagram)

Lo cierto es que la incógnita por fin fue resuelta. La chica reality se encuentra en Miami, Estados Unidos, donde residía antes de iniciar una relación sentimental con Irivarren. Incluso, fue en esta ciudad que conoció a su anterior pareja Frank Dello Russo, con quien estuvo a punto de casarse en el año 2020.

Sin embargo, esta vez Bludau viajó por temas laborales como parte de su papel como influencer. La modelo contó que está en Hobie Island Beach Park para limpiar las playas como parte de una campaña para la marca con la que trabaja. Asimismo, aprovechó para agradecer a sus seguidores por los mensajes de aliento, donde le habría mandado una indirecta a su expareja.

“Gente, espero que estén súper bien. Yo ando por aquí desde súper temprano. Vamos a ayudar a limpiar las playas. Gracias por sus mensajitos, saben que no soy una persona que no finge ser happy (feliz) por aquí, (lo saben) todos los que me siguen desde hace muchos años. Agradezco mucho sus palabras. Los quiero”, expresó la modelo peruana.

Vania Bludau manda mensaje desde Miami tras su ruptura con Mario Irivarren. (VIDEO: Instagram)

¿TERMINARON POR UNA INFIDELIDAD?

Vania Bludau ni Mario Irivarren han querido esclarecer el por qué de su ruptura. “Lo único que hay que anunciar es que ya terminó. Los detalles y pormenores son estrictamente privados, no tienen que ser públicos”, dijo el exintegrante de Esto es Guerra en entrevista para En Boca de Todos.

Sin embargo, para Brunella Horna, conductora de América Hoy, el chico reality le habría hecho “algo” a su expareja, posiblemente una infidelidad, ya que la modelo anunció el fin de su relación de manera fría y bastante inesperada.

“Ojo de loca no se equivoca. Hay que ver el texto que pone Vania Bludau, ella pone: ‘existe mucho amor de mi parte’. Ella es la que borra las fotos, para mí, ella es la dolida, a ella le han hecho algo ”, manifestó.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

Sin embargo, Mario no se quedó callado y aprovechó que estaba en el set de América Hoy para aclararle a la rubia conductora que no le había hecho nada malo a su ex, como ella así lo suponía. “Es importante aclarar que la cosa no va por ahí, jamás” , indicó.

En otro momento, confesó que Vania no le hizo la dieta de Melissa, “la que te termina y no te avisa”, pues ambos decidieron terminar la relación juntos. “No me hicieron la dieta de Melissa, fue una decisión de ambos, fue conversado”, explicó.

Mario Irivarren niega haberle sido infiel a Vania Bludau y responde si sigue enamorado de ella. (Video: América Hoy)

