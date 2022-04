Las decisiones del Ejecutivo y otros factores que afectan los bolsillos de los peruanos

El paro de transportistas y otros factores que han visto afectada la economía familiar de los peruanos. Foto: Andina.

Hoy es el onceavo día desde que inició el paro de transportistas en más de 10 regiones del país, donde decenas de peruanos salieron a las calles para reclamar al Gobierno el aumento de los combustibles, de la canasta básica familiar y otros servicios con los que no están de acuerdo. Ante las diferentes protestas que llegaron hasta Lima, el presidente de la República Pedro Castillo, junto al Ejecutivo, tomaron la decisión de anunciar toque de queda en Lima Metropolitana y Callao, decisiones que han afectado los bolsillos de miles de peruanos.

Ante ello, Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, conversó con Infobae Perú mencionando que solo el toque de queda ha hecho que se pierda en el país 1,000 millones de soles y en estos 10 días de paro se han desperdiciado alrededor de 3,100 millones de soles, siendo 300 millones de soles por día.

“La cifra de ingreso del Perú es alrededor de 550 mil millones de soles al año, si esto se mensualiza o se pone en cifras diarias son más o menos unos 1,500 millones de soles diarios; este es el onceavo día del paro y de estos 1,500 supongamos que afecta al 20% de los productos y servicios, porque no solo es el paro de transportistas, sino también son los destrozos de la propiedad privada y los saqueos, por lo cual el impacto es mayor; todavía estamos hablando de un impacto aproximado de 300 millones de soles por día y en 11 días de paro estamos hablando de 3,100 millones de soles”, comentó el experto.

“Con la paralización de ayer, el impacto es más o menos de 1,000 millones de soles, porque seguro Lima no reproduce ni la mitad de lo que sale a nivel nacional, igual se pierde. Son 3,000 millones de soles por los paros a nivel regional y todo lo ocurrido a nivel nacional; más 1,000 millones de soles que pierde Lima por la paralización de este miércoles en total son 4,000 millones de soles en un día”, añadió.

Sobre el aumento de la canasta básica familiar, según el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (Inei), hace un poco menos de un año costaba S/ 1,440 y con la inflación que se vive en el Perú que es del 7%, aumenta a S/ 1,540.

“Lamentablemente el ingreso peruano también ha bajado en estos dos años un poco más del 9%, es casi un promedio de S/ 1,600 que tenía un trabajador peruano en promedio al cierre del 2019. (...) Si una sola persona en la familia trabaja y mantiene a sus hijos, está complicado que cubra esas necesidades. Si son más las personas que trabajan, de repente, puede alcanzar”, dijo Carrillo Acosta.

El paro de transportistas afectó en la economía peruana. Foto: Andina

Por otro lado, otra de las decisiones que ha tomado el Ejecutivo, junto al mandatario es el aumento del sueldo mínimo, el profesor y experto en finanzas comenta que esta medida puede sonar bien y razonable hasta cierto punto, pero que termina siendo “más de lo mismo”.

“Sobre esto, se deben tener en cuenta dos cosas: La primera es que este aumento solo beneficia a los trabajadores formales que son apenas 567 mil personas en el país, ya que están en planilla y cuentan con un sueldo mínimo; y la segunda es que a las grandes empresas no les va a afectar mucho, ya que cuentan con el respaldo financiero para hacerlo, a quien le afectará es a las Mypes o pequeñas empresas, porque este aumento implica 95 soles más, es casi 1,600 soles sobre el costo que será anual. Este aumento producirá más gastos (gratificaciones, beneficios, Essalud, cts, etc.)”, comentó.

Las consecuencias que esta medida dejaría son que se despida a los trabajadores, ya que las compañías no van a poder sustentar los gastos o que pasen a los trabajadores formales que se encuentran en planilla a la informalidad para que no se les apliquen los descuentos.

Finalmente, el tipo de cambio, el cual al inicio de este paro se dio a la baja, pero actualmente ha vuelto a aumentar de 3.63 a 3.69

“Esta baja del sueldo mínimo benefició, en cierta forma, el costo de vida, porque los productos importados pueden salir un poco más baratos, debido a que bajó más del 9% en el 2021. Sin embargo, en estos días por las protestas el tipo de cambio cerró en 3.69 y va a perjudicar evidentemente al consumo de estos productos”, mencionó.

Vendedores ambulantes trabajan en una vereda, en Lima. EFE/Paolo Aguilar

EL 77% DE PERUANOS SON INFORMALES

Según el experto, el 77% de la fuerza laboral en el Perú es informal y esa es la principal razón que está haciendo que todas estas decisiones del Ejecutivo afecten los bolsillos de los peruanos, ya que ellos viven del día a día.

“Si paralizas una carretera, un camino, se cierra una actividad o se hace un toque de queda de un día para otro la gente no va a trabajar y si no trabaja, no cobra. No es como la gente que está en planilla que puede pedir permiso, justificación o pedir vacaciones; estas personas cuando no producen no cobran. Con las decisiones que ha tomado el Gobierno la gente no tiene para comer, entonces ni siquiera es que tengan algo guardado, preocupa muchísimo, porque está yendo en contra de lo que en un inicio tanto defendía: El pueblo. Tiene menos recursos y el que más está sufriendo”, añadió.

Carrillo Acosta finalizó mencionando que las consecuencias de todo esto son tres importantes:

1) Se produce menos y el PBI no va a ser como debería. “Si este año era de 2.5 a 3, ahora será peor”.

2) Afecta a los inversionistas y al turismo. “El inversionista va a pensarla dos veces si quiere venir a invertir al país. Un turista que quiere conocer Lima o Cusco corren el riesgo de que lleguen y estén encerrados en su hotel o perdiendo los vuelos”.

3) Efecto para la gente que vive del día a día.

SEGUIR LEYENDO