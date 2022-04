Paro de transportistas de carga pesada: las consecuencias económicas y pérdidas millonarias que está dejando esta paralización

Paro de transportistas.

Por más de que este gremio decidió darle una tregua de cinco días al gobierno de Pedro Castillo, tras la ola de violencia y saqueos que trajo consigo Huancayo durante los dos últimos días, los productos siguen sin llegar a sus destinos haciendo que el país tenga pérdidas millonarias. Y, ¿Cuáles son esas consecuencias y cuánto es la pérdida?

Para el economista y abogado, Ricardo Moscoso, uno de los principales efectos que está trayendo este paro de transportistas es para el consumidor, ya que asegura que hace 26 años no se había tenido una inflación de precios igual. Este aumento se produce debido al conflicto que se viene viviendo entre Rusia y Ucrania.

“Todos aquellos productos vinculados a la canasta básica regular, por ejemplo el pollo, la harina, el maíz, etc. están teniendo un impacto negativo para la alimentación y se está observando con mayor ímpetu en el Perú, producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay un incremento del precio de los alimentos en un 3.5% ”, señaló.

Además, la pérdida monetaria por parte del país es enorme, Moscoso afirma que aproximadamente son entre 1500 a 1600 millones de soles por día que se está perdiendo.

“Es algo incalculable, pero en general son 2/3 de la mercadería que no está llegando a los lugares donde debería llegar, sobretodo en las principales ciudades y eso es dañino no solamente para toda la cadena de producción, sino también para el mismo consumidor que no tiene productos que puedan consumir”, dijo.

A nivel de consumo, esto no solo está afectando a Lima Metropolitana, sino a otras ciudades como Cusco y Arequipa, quienes también cuentan con desabastecimiento de productos y suministros como cebollas, tomates y otros que garantizan la subsistencia de los ciudadanos.

“El caos mayorista está llegando a 1/3 de lo que normalmente se consume, hay una reducción de aproximadamente 2/3 del ingreso de mercadería en productos de necesidad”, mencionó.

Según cálculos que se venían realizando desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania, se tenía previsto el aumento del precio del combustible, además, que no se sabía qué juicio político iba a tener Estados Unidos y la OTAN.

“El estado peruano debería detener la variación porcentual de estas variables macroeconómicas respecto a los combustibles y el uso de energía en el mercado internacional, ya que dependemos de la importación de recursos y eso también ha hecho que las fuerzas naturales no estuvieran preparadas ante los efectos que se está teniendo en el mercado”, añadió el experto.

Además, Moscoso comentó que el Estado se hizo de oídos sordos ante este reclamo del paro. “El Gobierno consideró que las críticas eran de los opositores y no se percató que en realidad esas venían de los que están siendo más afectados por el incremento de la canasta básica y los fenómenos inflacionales en general”, aseguró.

Además, consideró que el Gobierno no fue muy cauto, debido a la crisis política interna que se ha estado viviendo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Esta semana incluso se dio el tema de la vacancia a Castillo, él salió bien librado, pero la concentración de todas las fuerzas y habilidades que el Ejecutivo debe implementar para resolver esta crisis, más bien estuvo concentrada en actividades de naturaleza política que le hacen mal al Estado, porque necesitamos estabilidad política necesaria para enfrentar esto”, confirmó.

Finalmente, el experto señaló que, a parte de lo que esté haciendo el Estado, hay instituciones independientes que están haciendo su tarea como es el caso del Banco Central de Reserva. “Está tratando de prever las posibles contingencias que están pasado, por ejemplo llevar la tasa de interés ante una posible recesión”, finalizó.

Enfrentamientos en paro de transportistas y agricultores en Huancayo





