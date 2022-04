Precio del pollo y verduras sigue en aumento: ¿cómo afecta a la economía y cómo se puede solucionar?

La canasta básica ha encarecido en S/ 1,500 soles. | Foto: REUTERS / Mariana Bazo

En los últimos meses, se ha reportado un aumento de precios en alimentos. Ahora, la canasta básica ha encarecido hasta llegar a los S/ 1,500 soles. Además, el paro indeterminado de transportistas de carga está poniendo en peligro el abastecimiento de los mercados minoristas de diversas ciudades del país.

Esta alza en los precios se da cuando la inflación del país está alcanzando niveles no percibidos desde hace décadas. De acuerdo con el economista y analista político Miguel Santillana, las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señalan que:

“La inflación a nivel nacional del mes de marzo es 1.5, la más alta en los últimos 10 años. La inflación acumulada en los últimos 12 meses, desde marzo 2021, es de 7.46: también la más alta en 10 años. Si uno analiza solamente para la ciudad de Lima Metropolitana, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es 1.48, la inflación más alta en 26 años. Lo mismo sucede para el IPC de Lima (región), que es de 6.83: una cifra no vista en más de 20 años”.

PRECIO DE ALIMENTOS

El precio del pollo ha tenido un aumento paulatino, lento, pero que en algunas regiones alcanza cifras mayores a S/ 15 soles. Según el Boletín de comercialización y precios de AVES - Marzo 2022 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), este jueves 31 de marzo, “el pollo en pie se vendió a S/ 6.87 por kilogramo, incrementándose en diez céntimos respecto al día de ayer; no lográndose vender el total de lo ofertado”.

Así, el economista Jorge Carrillo Acosta señala que el incremento en el Perú es consecuencia directa del aumento internacional del maíz y trigo.

“Cuando empezó la pandemia había un problema de oferta, porque estábamos todos confinados en casa y entonces no se vendía la misma cantidad. Pero cuando terminan las restricciones hubo una sobredemanda mundial y esto género que el precio del maíz se dispare. Y era normal por el contexto de la pandemia, pero se esperaba que se normalice en el año 2022. Sin embargo, con el tema de Ucrania y Rusia se volvió a detonar el problema, porque Rusia y Ucrania están entre los 5 principales productores de maíz del mundo, se les conoce como el granero de Europa”, señaló a este medio.

Según el boletín del Midagri, en los últimos siete días, el precio en los mercados minoristas era de S/ 10.53 soles. Sin embargo, el 30 de marzo se vio un incremento de S/1.39 soles, costando S/ 11.92 por kilo de pollo.

En el caso de las verduras, el incremento promedio del precio es de 107%, según el Reporte de Ingreso y Precios en el GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA del Midagri.

En este caso, ha influenciado grandemente el aumento del precio internacional del petróleo; el cual “en un momento estuvo a casi $150 dólares el barril”, según Carrillo Acosta. Actualmente, este hidrocarburo cotizaría a $100dólares, pero sigue manteniéndose a un precio más alto en comparación con el año pasado.

“En el Perú somos importadores netos, el 80% del petróleo que consumimos es importado. El precio internacional nos afecta grandemente porque aumenta el precio de la gasolina, del diésel y otros derivados del GLP. Eso hace que sea más caro traerte, por ejemplo, cebolla de Arequipa a Lima o traer limones de Piura a Lima o traer verdura de Huancayo Jauja a Lima”, explicó el economista.

Los factores climatológicos también influencian la situación, pero de manera secundaria.

ACCIÓN DEL GOBIERNO

Ante esta situación, el Gobierno ha dispuesto la incorporación por tres meses a la gasolina de 84 y 90 octanos y el gasohol de 84 octanos en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC). También se incorporó, hasta fines de abril, al Diesel 2 y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) a granel.

“Pero este no es un subsidio directo. Lo que hace es abaratar el precio con el que el productor compra al importador. Pero eso no necesariamente se va a traducir en el precio que le venda al mayorista o al minorista. No hay garantías de que esa reducción de subsidio llegue al consumidor”, señaló Carrillo Acosta.

El economista sostiene que el Gobierno debería enfocarse en mejorar la cantidad de ingresos que percibe el ciudadano peruano y la calidad de empleo. Las condiciones de trabajo e informalidad en el país son más desfavorables que en años previos a la pandemia de la COVID-19.

“Antes de la pandemia, el ingreso promedio del peruano, según el INEI, en diciembre de 2019, estaba casi por los S/ 1,600 soles. Ahora está por los 1450 soles. Además, ya tenemos casi el 80% de informalidad”, agregó.

Sin embargo, las discrepancias dentro del gabinete ministerial dificultarían esta posibilidad. Miguel Santillana menciona que el ministro de Economía, Óscar Graham, está siendo pasado de alto en múltiples ocasiones. Por ejemplo, la eliminación de la tercerización de servicios, por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), de acuerdo al economista, se había dado sin consultar al MEF.

“La posición del ministro de Economía es una de las más débiles en los últimos 30 años y es peligrosísimo. porque hace recordar al ministro de Economía de Alan García”, expresó.

Por ello, sostiene que lo que el Gobierno de Pedro Castillo debe hacer primero es “tener un norte claro”, luego “poner en puestos claves a gente capaz, no llenar el Estado de los partidarios del Gobierno y no hacer tratos sucios debajo de la mesa”.

ESCENARIOS PROBABLES

La gran duda para las familias es “¿cuándo se solucionará el asunto?”. Jorge Carrillo Acosta sostiene que aún nos quedan meses donde la economía familiar se verá golpeada.

“Lo que se espera es que por lo menos este año nos acompañen estos sobreprecios. Con suerte, en el segundo semestre, de julio en adelante, podrían empezar a bajar los precios internacionales del petróleo, el maíz, el trigo, el aceite de soya y otros insumos generales. Ya de cara al primer semestre del 2023 podríamos hablar de una normalización, pero por lo pronto este tema nos va a pegar un buen tiempo”, afirmó.

