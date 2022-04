Carlos Álvarez realiza divertida parodia de Dina Boluarte cantando huayno

Carlos Álvarez parodió a Dina Boluarte cantando huayno, pero le cambió la letra. (Foto: Instagram/@humorismo_peru)

La vicepresidente de la República, Dina Boluarte, sorprendió a propios y extraños al cantar una canción popular de música folklórica durante el inicio de su discurso en el Consejo de Ministros Descentralizado, que se llevó a cabo en la ciudad de Huancayo este último jueves 7 de abril.

“Hermanos y hermanas de esta hermosa tierra huanca, antes de empezar mis palabras yo quiero rendir un homenaje a esta tierra con una canción”, manifestó Boluarte antes de cantar “Falsía”, de la autoría de Emilio Alanya y conocida por haber sido interpretada por el popular músico Picaflor de los Andes.

La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social instó a los asistentes a acompañarla en la entonación de la canción y se mantuvo cantando el huayno “Falsía” durante breves momentos.

“La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno ¡Justicia! Justicia no hay en la tierra, justicia sólo en el cielo; donde no hay ricos ni pobres. Al hombre pido justicia, al cielo pido clemencia. El hombre me exige mucho dinero y el cielo también me dice: ‘Tienes pecados y sufres” , cantó la ministra de Estado.

Acto seguido, Boluarte pidió a los peruanos “abrazarse” y dejar de lado las diferencias, exhortando a los manifestantes que realicen su protesta de manera pacífica y sin ocasionar daños a la propiedad pública y privada. Recordemos que en Huancayo, los transportistas continúan en protestas debido al alza de gasolina.

Dina Boluarte inicia discurso cantando en el Consejo de Ministros | VIDEO: Canal N

El curioso homenaje de Dina Boluarte llamó la atención de los asistentes y de la prensa nacional, sobre todo la del cómico Carlos Álvarez, quien no dudó en parodiar a la vicepresidenta del Perú en un divertido sketch que subió a redes sociales.

El humorista realizó su propia versión del huayno que cantó la ministra, teniendo como letra: “La vida es una falsía. El mundo es ancho y ajeno, ¡justicia! Ya cayó Pinturita, justicia solo en el cielo, donde no hay sobrinos ni profes. La zanahoria está a 20 soles el kilo, al cielo pido vacancia. El pollo no estaba vivo ni muerto, el pollo estaba caro” .

La imitación de Álvarez pronto se hizo viral en Twitter, donde los usuarios felicitaron al comediante por hacerlos reír en plena crisis política. “Eres un crack”, “Un oasis de alegría en medio de tanto estrés”, “Un poco de humor para finalizar una semana dura”, fueron algunos de los comentarios.

Carlos Alvárez realiza divertida parodia de Dina Boluarte cantando huayno.

¿QUIÉN ES CARLOS ÁLVAREZ?

Nacido el 7 de enero de 1964, Carlos Álvarez es un comediante, actor y presentador de televisión peruano. Es reconocido por imitar a diferentes personalidades del país en los programas cómicos que participó como Risas y Salsa, El Especial del Humor, El Cártel del Humor. Actualmente, se encuentra en el programa La Vacuna del Humor, de Willax Televisión, que se transmite todos los sábados a las 11: 20 p.m.

