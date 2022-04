Jefferson Farfán estaría en coqueteos con la doble de Georgina Rodríguez: Esto es lo que se sabe

Jefferson Farfán estaría saliendo con una modelo peruana de 28 años. (Foto: Composición Infobae)

Según las declaraciones de Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, faltan tan solo tres meses para oficializar su romance con Jefferson Farfán. Sin embargo, todo parece indicar que el futbolista ya tiene una nueva conquista y se trataría de Lorena Ángulo, quien se la ha nombrado como la doble de Georgina Rodríguez debido a su gran parecido con la novia de Cristiano Ronaldo.

Las especulaciones iniciaron luego que el programa de Magaly Medina se percatara de la cercana amistad entre el jugador de Alianza Lima con Loli, una peruana de 28 años que reside en Miami, Estados Unidos. La ‘Foquita’ no deja de darle ‘me gusta’ a sus fotografías, comentar sus posts y hasta le habría regalado una camiseta autografiada por él.

Lorena Ángulo sería la nueva conquista del futbolista de Alianza Lima. (Foto: Instagram/@loli.angulo)

Las publicaciones de Lorena también llamaron la atención del equipo de Magaly TV La Firme, ya que a su corta edad ha viajado a diferentes destinos del mundo como Cancún, Nueva York, Buenos Aires, Texas, Israel. Además, presume en redes que usa lujosas marcas de ropa. “¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su negocio? ¿Cómo se pasea por el mundo?”, se preguntó el reportero del espacio televisivo.

“Tengo una marca de texana que las hago en Argentina y las exporto. Ando por acá en Miami gracias a eso, son como tipo cowboy boots, las que exporto a distintos países. Todo una emprendedora”, comentó la rumoreada pareja de Farfán en entrevista con el programa de Magaly.

NIEGA ROMANCE CON FARFÁN

Lorena Ángulo fue consultada sobre el tipo de relación que mantiene con la ‘Foquita’, a lo que ella contestó que solo son buenos amigos y que no existe ningún romance entre ellos, pese a las pruebas que presentó Magaly TV La Firme para demostrarlo.

“Es mi amigo, sí, buena onda. Pero es amigo nada más, somos amigos y listo”, expresó entre risas la denominada clon de Georgina a través de una llamada telefónica.

Cuando el ‘Urraco’ le preguntó si le hacía falta un Cristiano Ronaldo moreno, Loli indicó: “Puede ser, pero todavía no lo encuentro, todavía no. Sigo en la búsqueda” .

Jefferson Farfán estaría en coqueteos con Lorena Ángulo, una peruana de 28 años que residen en Miami y que se ha ganado el apodo de la 'doble de Georgina Rodríguez'. (VIDEO ATV / Magaly TV La Firme)

¿QUÉ PASÓ CON EL SUPUESTO ROMANCE CON OLENKA MEJÍA?

Amor y Fuego evidenció que entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán habría más que un simple amistad, por lo que la modelo fue consultada al respecto. Según reveló, ellos mantienen una relación sentimental que han decidido mantenerla en privado hasta el mes de julio.

“Todavía un poco más (esperar), unos meses más, en julio cuando sale mi campaña más fuerte, ahí puede ser”, dijo la expareja de Jorge Plasencia.

Asimismo, la modelo dejó en claro que ella cuenta con el respaldo del ‘10 de la calle’, por lo que no tiene problemas en hablar sobre su romance, el cual prefiere que no sea público porque no quiere volverse “conocida” por él.

Una vez esto se difundió en el programa de espectáculos, la excuñada de Yahaira emitió un extenso comunicado para asegurar que la llamada no era reciente. “Son conversaciones totalmente antiguas y no actuales, por lo cual lamento lo sucedido. Pido a las partes que hablen con la veracidad del caso” , aclaró.

Comunicado de Olenka Mejía. (Foto: Instagram/@ole.mejia)

Poco después, una amiga de Farfán, Giulliana Barrios, aseguró que el futbolsita estaba soltero y que Olenka habría generado el rumor para ganar popularidad. “Tengo que ser sincera, me parece un poco armado. En algún momento he pecado de inocente al pensar que no me estaban grabando, eso te hablo de hace mucho tiempo”, dijo para diario Trome.

“Tengo entendido que está soltero. Si es cierto o no (lo de Olenka), te digo que todo se termina sabiendo con el tiempo, bien dicen que las mentiras tienen patas cortas. Si él no ha salido a decir nada, está en todo su derecho”, agregó.

