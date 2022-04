Aníbal Torres y sus elogios a Adolf Hitler dieron la vuelta al mundo: así informó la prensa internacional

Aníbal Torres elogió a Hitler en polémico discurso en el Consejo de Ministros | VIDEO: Canal N

El jefe del gabinete ministerial de Perú, Aníbal Torres, levantó una ola de críticas este jueves al mencionar como modelo a seguir el programa de construcción de autopistas de Adolf Hitler en la Alemania nazi.

“Les pongo un ejemplo: Italia y Alemania eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita el norte de Italia y [Benito] Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia”, dijo Torres, mano derecha del presidente izquierdista Pedro Castillo.

“Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas y aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, agregó Torres durante una sesión pública del gabinete este jueves en la ciudad andina de Huancayo, a la que se sumó Castillo después.

Sus palabras generaron de inmediato el rechazo de políticos opositores y oficialistas, así como de las embajadas de Alemania e Israel en Lima, lo que llevó a Torres a pedir disculpas horas después.

Asimismo, la reacción fue tal que trascendió las fronteras. Medios como The Guardian, The Washington Post, entre otros, informaron sobre las poco felices palabras del político peruano.

“El primer ministro de Perú citó el jueves a Adolf Hitler como un modelo en el desarrollo de infraestructura que convirtió a Alemania en una ‘potencia económica líder en el mundo’, un comentario que generó indignación mientras su país continuaba cayendo en el caos político”, fue como informó Washington Post.

Y agrega que los comentarios del primer ministro son la última controversia que ha afectado a la administración Castillo, que ha estado plagada de denuncias de corrupción y críticas a los nombramientos de su gabinete. “En los ocho meses desde que el inexperto ex maestro de escuela asumió el cargo, ha sobrevivido a dos votos de juicio político. Su ministro de Agricultura estuvo implicado, pero no condenado, en dos homicidios, acusaciones que él niega. Su ministro de Educación fue acusado de plagiar su tesis doctoral. Su ministro de Salud, que vendía un agua saborizada como tratamiento antienvejecimiento, fue acusado recientemente” .

Prensa internacional informó sobre Aníbal Torres y sus frases de Hitler.

Mientras que en The Guardian se escribió: “En una semana en la que el gobierno de Pedro Castillo se ha visto sumido en una crisis política provocada por el aumento de los precios del combustible y los fertilizantes provocado por la invasión rusa de Ucrania , y los torpes esfuerzos del propio presidente para calmar los disturbios, el comentario inoportuno de Torres el jueves provocó oprobio. de todas partes” .

Prensa internacional informó sobre Aníbal Torres y sus frases de Hitler.

Otros medios también informaron al respecto.

Prensa internacional informó sobre Aníbal Torres y sus frases de Hitler.

Prensa internacional informó sobre Aníbal Torres y sus frases de Hitler.

Prensa internacional informó sobre Aníbal Torres y sus frases de Hitler.

DISCULPAS POSTERIORES

El jefe del Gabinete Ministerial expresó disculpas al embajador de Israel en Perú al señalar que en ningún momento quiso enaltecer la figura de Adolfo Hitler, quien reiteró fue criminal.

“No hay que malentender las cosas, no estoy tomando a Hitler como ejemplo a seguir, porque he dicho también que fue un gran criminal. Señor embajador de Israel, si cree que lo he ofendido le pido disculpas, vamos a conversar personalmente”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: