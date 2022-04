Viral en TikTok: el peculiar mural con los rostros de Carrillo, Cueva, Flores y Lapadula

Video viral de un mural con los rostros de Cueva, Carrillo, Flores y Lapadula. Todos son jugadores imprescindibles para la Bicolor. Composición.

La selección peruana de fútbol ya cuenta los días para disputar el partido de repechaje para la clasificación al mundial de Qatar 2022. Y el hincha peruano lo sabe bien, que a pesar de vivir un tema de crisis, hay momento para refrescarse. Ello ocurrió en un video viral de TikTok, donde el usuario @kvillenalop subió un clip donde encontró un mural con los jugadores de la Bicolor.

Los futbolistas que se mostraban en la pintura era André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores y el delantero Gianluca Lapadula. El dibujo se viralizó y ya tiene más de 500 mil reproducciones, aun así sean solo 7 segundos. Recordar que los cuatro son imprescindibles para el director técnico Ricardo Gareca.

Un detalle que resaltó bastante es la expresión que tenían los rostros de los futbolistas. Sin embargo, los usuarios coincidieron en que los retratos no eran parecidos a las caras de los jugadores de la blanquirroja. Pero aun así fue aprobado y comentado por el esfuerzo de mostrar apoyo al equipo nacional.

Los divertidos comentarios no tardaron en llegar y más de un internauta se mostró interesado en conocer la dirección del lugar para visitarlo. “Como que algo no cuadra”, “A Lapa lo fusionaron con Cueva”, “Creo que no le pagaron completo”, “¿Ese es Carrillo o el Turry?”, bromearon algunos internautas.

El video ya tiene más de 6 mil me gusta y más de 300 comentarios en TikTok. Una imagen que muestra el ambiente a la previa de un partido importante para la selección nacional, que busca clasificar a su segundo mundial de forma consecutiva.

Video viral de mural con los jugadores de la selección. Está André Carillo, Christian Cueva, Gianluca Lapadula y Edinson Flores. Video: TikTok/@kvillenalop.

LA PREPARACIÓN PARA EL REPECHAJE SERÁ EN ESPAÑA

“Perú va estar, para fin de mayo, en Europa. Allí haremos los días de adaptación. Estará previsto hacer algún partido internacional. Es de suma importancia para nosotros. Es un poco lo que está presupuestado. Partiremos con los jugadores de acá que estén citados”, dijo Ricardo Gareca sobre la preparación que hará pensando en el repechaje.

“El país sería España (Murcia o Barcelona). Se están manejando esos temas. Solo hay diferencia de una hora con Doha. Eso nos daría la posibilidad de hacer la adaptación que necesitamos. También habría un partido amistoso, todavía no me lo han confirmado”, agregó el ‘Tigre’.

QUÉ ES TIKTOK

Si escribimos ‘TikTok’ en la barra de búsqueda de Google, uno de los principales resultados que no saltará a la vista será la definición de Wikipedia. Esta web señala que esta plataforma, conocida como Douyin en China, es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance.

Si bien esta red social empezó a tomar más popularidad en el 2019, durante la cuarentena por la pandemia causada por COVID-19 en 2022, su popularidad estalló alrededor del mundo, ya que tanto grandes como chicos se vieron atraídos no sólo a ver y compartir el contenido que les gustaba, sino también a crearlo.

¿CÓMO FUNCIONA TIKTOK?

La aplicación, que se descarga de manera gratuita, permite subir videos y grabar desde la misma plataforma. Está disponible para iOS y Android. Para crear un perfil primero hay que iniciar sesión con el usuario de Line, Talk, Twitter, Gmail, Instagram o Facebook. Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio y Addison Rae son las tiktokers más famosas con un gran número de seguidores.

SEGUIR LEYENDO