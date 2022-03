Una madre con discapacidad emociona a Tiktok con lo que hace por su hija

El nuevo trend de Tiktok ha conmovido a los usuarios de la red social por la hermosa historia que se contó.

¿Qué serías capaz de hacer por amor? La red social Tiktok se caracteriza por sus trends y challenges que motivan a los usuarios a compartir las actividades que realizan día a día. Ya sean bailes o consejos, siempre se puede aprender algo nuevo en la plataformas. Recientemente, se ha hecho viral un reto que se llama “Dime que eres millonario sin decirme que eres millonario” .

Claro está que no fue creado para enfrentar a quienes tienen más dinero en su poder, esto es aún más profundo, es para aquellos que han encontrado en lo inmaterial el mejor regalo que la vida les ha podido entregar. En uno de estos videos se pudo conocer la historia de una familia que ha conmovido a la red social.

“Vale la pena hacer viral a mamá Yoli, como varios la conocen aquí”, dice la descripción de la joven tiktoker con el usuario @lasdelosperritos_, que se ha ganado el corazón de toda la comunidad al mostrar lo que pasa en su casa cuando llega la noche.

UN TREND DE TIKTOK QUE VALE LA PENA SEGUIR

En la grabación compartida en Internet se puede apreciar los mensajes que escriben la joven estudiante de veterinaria que posee una discapacidad física, que no le permite desplazarse con normalidad, pero que no ha significado una piedra en su camino para lograr sus objetivos.

Ella le dedicó un video a su madre, en el que relata lo que hace por ella antes de ir a las clases de la Universidad. Su progenitora, en quien se inspiró para hacer el trend, también posee una discapacidad, por lo que el esfuerzo que hace todos los días ha sido respetado y aplaudido por los usuarios, quienes han quedado conmovidos por esta historia.

“Todas las noches, a las 11:00 p.m., mi mamá me prepara el almuerzo para el día siguiente. Salgo de la casa a las 5:00 a.m. y regreso a las 9:00 p.m. de la Universidad. Le preocupa que me quede sin comer todo el día y prefiere prepararlo en la noche porque todo me quede más fresquito. La señora Yolima hizo el almuerzo de la hija con mucho gusto y cariño”, comentó en la plataforma.

"Dime que eres millonario sin decirme que eres millonario" es el nuevo trend en Tiktok que ha emocionado a los miles de usuarios.

El video ya alcanzó más de un millón de vistas en la red social Tiktok, convirtiéndose en uno de los más vistos de este trend. Muchos usuarios y seguidores se han pronunciado en la sección de comentarios para dedicarles mensajes como estos: “No eres millonario eres multimillonario esa mujer vale oro”, “Aquí estoy, antes de que se haga viral esta bendición de video”, “Esto es lo que realmente debería entenderse como bendecida y afortunada”, “Ella se lo merece todo, es un diamante hecha mujer”, “Este video es mágico, el mejor video que he visto hoy. El amor de una madre supera los millones que uno pueda tener en una cuenta bancaria”, “Tienes un tesoro de valor incalculable. Que Dios te la conserve muchísimos años para que se cuiden las dos”, “Que bendición que aun tengas a tu madre”, entre otros.

La estudiante también compartió la historia de lucha de su madre, quien sufrió de discriminación por su condición física, además de tener que enfrentar un embarazo sola porque su pareja la abandonó. Las dificultades no han marcado su futuro, ya que con mucho esfuerzo ha logrado sacar adelante a su familia, convirtiendo su vida en inspiración para muchas mujeres que han encontrado su historia en plataforma, que sigue sumando usuarios, quienes deseen compartir sus experiencias con otros.

