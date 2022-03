Perú vs. Uruguay: ¿cuáles son las diferencias entre la parrilla peruana y uruguaya?

Conoce la diferencia entre la parrilla peruana y uruguaya. Composición.

El Perú vs Uruguay está cada vez más cerca y es momento de encontrar las diferencias entre ambos según su gastronomía. Por eso, la parrilla peruana y la carne uruguaya tienen grandes diferencias que pueden generar intriga entre sus consumidores. En Perú se conoce el ‘Día de la Parilla Peruana’ que se celebra cada 2 de diciembre, en Uruguay es famoso por tener su gran parilla.

José Carretero, del restaurante ‘El Fogón del Asador’, señaló que hay diferencias importantes entre ambas carnes, lo que llamará la atención a varios consumidores que busquen probar dichos platos en su estadía por Uruguay o cuando decidan irse de viaje. En ese sentido, hay 4 puntos que diferencia a la parilla peruana y la carne uruguaya que son las siguientes:

EL ESTILO EN LOS CORTES

Por un lado, Uruguay tiene una variada parrilla muy similar a la argentina, donde priman los cortes de res, morcilla, longaniza y el chorizo. Perú también tiene sus buenos cortes de res, quizá de menor precio, pero de excelente calidad, estás se mezclan con otros como el de cerdo y pollo para su consumo.

LAS GUARNICIONES

Las ensaladas es un clásico en la parrilla uruguaya, en donde también le añaden otro elemento como las papas fritas. Además, pueden agregarle puré de papa, papa al plomo o una ensalada mixta. En el caso de la parrilla peruana, se acompaña con las papas nativas con todo y cáscara, ensaladas variadas, choclo y hasta camote. Alimentos que siempre generan atracción entre quienes lo consumen.

¿QUÉ CREMAS SE ECHAN?

En Uruguay destaca el chimichurri, preparada con perejil, orégano, ajo, cebolla, pimiento, vinagre, pimienta y aceite, entre otras variantes. Perú tiene como cremas de alto consumo el ají carretillero con rocoto, la salsa huancaína con ají amarillo, la salsa ocopa con huacatay, entre otras.

LA GRAN DIFERENCIA

La diferencia es en el añadido que se le dan a las parrillas. En Perú están los anticuchos de corazón de res, porque es una receta que no la reproduce otro país parrillero. Si hay que agregarle otra carne que no encontrarán en otras parrillas, este es el cuy a la parrilla. En cuanto a Uruguay, ellos tienen a las pamplonas, enrollados de distintos tipos de carne, queso, jamón, tocino y otros ingredientes envueltos en tripa de cerdo o cordero.

HORARIOS CONFIRMADOS PERÚ VS URUGUAY

- Costa Rica / 5:30 p.m.

- Honduras / 5:30 p.m.

- Guatemala / 5:30 p.m.

- El Salvador / 5:30 p.m.

- México / 5:30 p.m.

- Panamá / 6:30 p.m.

- Perú / 6:30 p.m.

- Colombia / 6:30 p.m.

- Ecuador / 6:30 p.m.

- Venezuela / 7:30 p.m.

- Bolivia / 7:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 7:30 p.m.

- Paraguay / 8:30 p.m.

- Uruguay / 8:30 p.m.

- Chile / 8:30 p.m.

- Argentina / 8:30 p.m.

- Brasil / 8:30 p.m.

- España / 12:00 p.m.

HINCHA ISRAELITA CASI TERMINA EN LA CÁRCEL

Hace unos días, el Hincha israelita contó que estuvo a punto de terminar en la cárcel luego de extraviarse por las calles de Montevideo. “Ayer estaba muy contento con la llegada de la selección. Todos me estaban llamando para poder conversar, me quedé hasta el último para poder irme. Pero mi celular se apaga y no sabía cómo llegar a mi hotel porque ahí estaba la dirección”, dijo el fanático de la Blanquirroja.

“Eran las 2 de la mañana acá en Uruguay. Preguntaba a los uruguayos si conocían una plaza llamada Bartolomé, me decían a 10 cuadras, pero nadie conocía”, continuó con su relato.

Tras estar unos minutos desorientado, el Hincha israelita se encontró con algunos periodistas de América Tv, quienes lo embarcaron en un taxi. Sin embargo, Chauca le dio una información errada al chofer.

