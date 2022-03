“Gianluca Lapadula es un jugador que destaca en los partidos más importantes”, asegura su extécnico en el Pescara | Foto: FPF

Hace aproximadamente 7 años, fue que Gianluca Lapadula se enfundó la camiseta de Pescara Calcio 1936, club donde alcanzó su mayor cantidad de goles (30) en 44 partidos. Ese equipo cambió su vida y dio un giro de 180 grados, puesto que el ser goleador le valió para que fiché por el poderoso AC Milán.

El actual delantero de la selección peruana, Gianluca Lapadula, tuvo en Massimo Oddo, al entrenador que sacó a flote su lado goleador. Balón que conectaba ‘Lapagol’ inflaba las redes. Aquel desempeño hizo que su equipo luche los play-offs, en el año 2016, al imponerse ante Trapani, tras sacarle una ventaja global de 3-1.

Por eso, a horas del duelo ante Paraguay, Infobae llamó a Massimo Oddo, exDT de Pescara, para qué hablé de Gianluca Lapadula, su hijo, como él nos lo indica.

¿Qué recuerdas de Gianluca Lapadula cuando lo dirigiste a Pescara?

Cuando Gianluca Lapadula llega al Pescara viene de la serie C, entonces su virtud más grande en ese momento, fue la ganas de llegar, el hambre de jugar en una categoría superior que era la serie B y de conquistar también la serie A cómo lo ha hecho.

Cuando usted dirigía a Pescara, el técnico de Perú, Ricardo Gareca, viajó hasta Italia para reunirse con Gianluca Lapadula, ¿usted conversó con el seleccionador peruano?

Así es, recuerdo que Ricardo Gareca vino a Pescara, pero no tuve la posibilidad de hablar con él. En esa época le hubiera gustado ser convocado, pero estábamos en los playoffs y en ese momento nos jugábamos llegar a la Serie A y prefirió ceder para ayudar al Pescara a subir a la Serie A.

Seguiste la carrera de Gianluca Lapadula, ¿cómo cree que le fue?

Para mí es como un hijo, casi lo he hecho crecer, o tal vez he sido uno de sus padres, por eso me da siempre gusto seguirlo, aunque me llama seguido. Y ha tenido una carrera un poco así, en el sentido que si miramos donde estaba ha hecho una grandísima carrera, ha logrado a conquistar a son de gol la serie A, el Milán, un equipo importante, la selección de Perú que por ende es una selección importante. Entonces seguramente ha hecho una grande carrera.

Este martes, Perú se juega su última chance de buscar clasificar al Mundial, ¿usted cree que Lapadula será el que anote y le dé ese objetivo a la nación peruana?

De Gianluca Lapadula que les puedo decir, cómo he dicho primero, él se exalta en los partidos importantes. Además, tiene la posibilidad de acercar a su selección a un mundial y es una ocasión única, una chance importantísima y entonces debe dar todo de sí mismo juntos a sus compañeros para lograr ese objetivo.

¿Cómo otra virtud tiene Gianluca Lapadula?

Cuando Gianluca juega, pienso que es un jugador que destaca en los partidos más importantes, y el partido de mañana (hoy) será crucial para su selección, sin duda es un jugador que puede hacerlo bien.

Uno revisa las estadísticas y Gianluca Lapadula, bajo su mandó, anotó la mayor cantidad de goles como futbolista profesional, ¿qué hizo con él?

Hizo 30 goles si no me equivoco o 32 goles, algo así, porque era un jugador fuerte ese año, tenía una gran conciencia y tenía detrás a un equipo joven, pero muy fuerte que lo ponía en condiciones de hacer muchos goles.

¿Alguna anécdota que recuerde con Gianluca Lapadula?

Una anécdota muy bonita sobre Gianluca Lapadula es que antes de venir al Pescara, él tenía muchos equipos que los buscaban. Entonces, habló conmigo como habló, imagino con tantos otros entrenadores y la cosa más que me recuerdo es que él quiere saber en qué posición lo hacía a jugar porque él tenía terror de ir a aún equipo donde encontraría un entrenador que lo ponga jugar externo, en cambio, él me dice: “profesor yo quiero hacer la primera punta”, yo le dije: “mira para mí eres la única grande punta porque nosotros Jugábamos con dos o tres centrocampistas y él de punta. Entonces, se convence de esto y acepta ir a Pescara.

¿Cómo describe el lado humano de Gianluca Lapadula?

Gianluca es un chico muy bueno, un líder desde el punto de vista humano, un chico que empezó desde abajo y tuvo una gran humildad, Eso le ha permitido llegar a la cima.

SEGUIR LEYENDO: