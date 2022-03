Viral en TikTok: la tierna reacción de una bebé cuando responde a un saludo en la calle

Reacción de bebé cuando saluda es viral en TikTok. Composición

Video virales que mueven las redes sociales. Es el caso de un corto clip en TikTok, donde una bebé responde a cualquier saluda que recibe en la calle, sea estacionamiento o en el super mercado. La usuaria @soylajohanna es quien compartió el momento en su cuenta personal ya que es la madre de la pequeña, de nombre Milan.

“Ella se emociona cuando responden a su saludo. Gracias por ser tan amables con mi hija”, dice la descripción del video que ya tiene más de 2,8 millones de reproducciones y más de 238 mil reacciones en TikTok. El hecho ocurrió en México, que ha conmovido a internautas tras la viralización de la escena donde la saludan con educación.

Milan es una pequeña que siempre pasea con su madre por las calles en donde saluda a quien le recibe y su inocencia ha llevado a ser viral. Además, la madre sube videos con ella desde su cuenta personal, contando su día a día con la pequeña. No se pierde ninguna reacción que sirva de recuerdo cuando la bebé crezca y tenga que revisar el archivo cuando converse con su mamá del pasado.

A pesar de que la publicación data del 11 de marzo, aun mantiene viralización en TikTok a pesar de ser unos cuantos segundos y con la música de fondo Love You So de The King Khan & BBQ Show. Señalar que el clip llegó a más de mil comentarios en donde destacan los siguientes: “Amo a los bebés que saludan a todo el mundo”, “Es toda una ternurita”, “Es imposible resistirse a su saludo”.

Estos mensajes muestran que el video ha dado de qué hablar por la actitud de la pequeña, que lleva ropa rosada mientras descubre el mundo con su madre.

Bebé es viral por saludos que hace a ciudadanos en las calles. Video: TikTok/@soylajohanna.

