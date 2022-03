Aníbal Torres anunció la implementación de un registro virtual de huéspedes extranjeros en hoteles y hospedajes

Inseguridad ciudadana. Foto: Andina.

En su discurso ante el Congreso de la República en busca de obtener el voto de confianza, el premier Aníbal Torres adelantó que se impondrán nuevas medidas en busca de fortalecer la seguridad ciudadana y luchar contra el crimen organizado.

Entre ellas, el jefe del cuarto gabinete de Pedro Castillo manifestó que se implementará un registro virtual de huéspedes extranjeros en el primer semestre del 2022, con la finalidad de tener la ubicación de las foráneos que puedan estar involucradas en actividades ilícitas.

“Este registro obligará a los establecimientos hoteleros y hospedajes a registrar y transmitir, vía un sistema informático, los datos de ciudadanos extranjeros que toman estos servicios”, dijo Aníbal Torres en su intervención en el Pleno.

“Esta medida tiene como objetivo contar con información, en tiempo real, de la ubicación de las personas extranjeras que puedan estar involucradas en actividades ilícitas o se encuentren requisitoriadas y/o representen un riesgo para el orden interno y la seguridad nacional. Así, se fortalecerán la articulación e interoperabilidad para el combate del crimen organizado. Su incumplimiento generará sanciones”, continuó.

Asimismo, Torres precisó que combatirán la inseguridad con el uso de la tecnología . En ese sentir, confirmó la adquisición de equipamiento tecnológico, electrónico e informático para la Dirección Nacional de Inteligencia (DIRIN) de la PNP, la Plataforma Tecnológica de procesamiento de información y la dotación de hardware a las comisarías.

“Si tenemos miedo de volver tarde del trabajo a la casa o vemos nuestros ahorros terminar en manos ajenas, no estamos viviendo en un país del todo democrático, porque nuestros derechos están siendo limitados por la violencia”, expresó.

SE MEJORARÁN CONDICIONES PENITENCIARIAS

De acuerdo al primer ministro, con la entrada en vigencia del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, se mejorarán las condiciones de vida en reclusión y los programas de reinserción social, con el fin de reducir el hacinamiento, mejorar el comportamiento íntegro de los servidores públicos, y optimizar los servicios penitenciarios.

“Se disminuirá el porcentaje de personas privadas de la libertad que no cuentan con una sentencia, y se mejorará la infraestructura y la gestión de información de los establecimientos penitenciarios. La violencia, como sabemos, requiere un abordaje integral, y la reinserción y adecuados procesos de justicia son vitales para lograr vencerla”, comentó esta tarde.

ARMAS NO LETALES PARA EL SERENAZGO

En otro momento de su intervención, Aníbal Torres volvió a referirse sobre brindarle armas no letales a los serenos que resguarda la seguridad ciudadana en los distritos del país. En esta ocasión, dijo que armarán al Serenazgo “con balas que no hagan daño”.

“El serenazgo no va a poder enfrentar a la delincuencia sin armas. Hemos visto que se repliega frente al delincuente que está cometiendo el delito, ya que está armado. Entonces por qué no debatirlo, el serenazgo debe estar armado con armas no letales, no con armas letales, que eso no se desvirtúe”, expresó el pasado 22 de febrero.

Aquella vez, Torres llamó a un diálogo para que esta medida se pueda implementar y si es que no se aprueba, podría “salir algo positivo de esa conversación”. “Habrá opiniones a favor y en contra, pero luego de ese debate puede salir una solución que beneficie a la seguridad ciudadana. Imaginen con la contribución de todos los serenos como se incrementaría la fuerza que tiene la policía para combatir la seguridad ciudadana”, añadió.

