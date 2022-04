Angie Jibaja asegura que ya dejó las drogas y pide disculpas a Magaly Medina por última entrevista

Angie Jibaja hace mea culpa y asegura que luchará por sus hijos. (Foto: ATV)

La modelo Angie Jibaja vio resquebrajada su carrera por culpa de su adicción a las drogas, aquella que también la alejó de sus hijos. En una última entrevista con Magaly Medina, la también actriz señala que ya está reestablecida, aunque confiesa que tuvo una recaida hace cuatro meses.

Sin embargo, sigue enfrentando su dura batalla con el fin de ver a sus hijos nuevamente. Como se recuerda, su expareja Jean Paul Santa María está a cargo de los menores.

“Ellos saben que los amo, ellos me adoran, pero dicen que no, es imposible que no me quieran” , señaló entre lágrimas, quien indicó que hará todo para volver a verlos, aunque ellos no quieran.

La joven cuenta que la última que buscó a sus pequeños fue en el cumpleaños de la menor, pero lamentablemente, la niña no quiso verla. Después de ello, ha intentado comunicarse en muchas oportunidades, pero no lo ha logrado.

“No consigo hablar con ellos, estar con ellos, abrazarlos” , indica entre lágrimas. “En verdad siempre intento, intento. Intento hablar con Jean Paul siempre, con Romina (pareja de Jean Paul), con quien sea” , contó la también cantante, quien pidió no hablar más del tema.

En otro momento, la artista confesó que es muy débil a muchas cosas y odia las drogas con todas sus fuerzas. Sin embargo, cae ante ellas porque siente “que es un escape”. Y aunque asegura que ya las ha dejado, reveló que tuvo una recaida hace cuatro meses. No obstante, recalca que sigue luchando.

Hoy en día sueña con volver a la actuación, a la música y al modelaje, por lo que no duda en poner todo de sí para regresar al ambiente artistico. Señaló también haberse alejado de las malas juntas y que se encuentra en terapia. Además de dededicarse al deporte y al yoga.

Angie Jibaja hace mesa culpa y dice que está alejada de las drogas. (Video: ATV)

PIDE DISCULPAS A MAGALY MEDINA

Angie recordó también aquella entrevista que le brindó a Magaly Medina en el 2021, donde ambas tuvieron un fuerte intercambio de palabras. La modelo no quiso responderle cuándo fue la última vz que consumió drogas, jugándole unas bromas de mal gusto.

“Yo con Magaly nunca he tenido mala onda. Bueno, si tengo que pedir disculpas, te las pido, yo nunca he tenido problemas con ella y la quiero, en verdad”, dijo Jibaja, quien aseguró que no intenta ser “chupamedias” de andie.

“No es por nada, pero yo la quiero, la he querido siempre. No le chupo las medias a nadie, pero a Magaly siempre le he tenido bastante cariño, me siento mal de lo que pasó, fue un poco raro” , concluyó.

MAGALY MEDINA INCRÉDULA A RECUPERACIÓN DE ANGIE JIBAJA

Por su parte, Magaly Medina aceptó las disculpas pero se mostró bastante incrédula al intento de salir de las drogas de la también cantante, pues no es la primera vez que escucha esto de ella. “Su escape a las drogas es mucho más fuertes. Una adicción te puede llevar hacia un abismo profundo. (...) Solo depende de ella dejar las drogas, dejarse ayudar. Ella dice que está tomando antidepresivos, eso no nos consta”, indicó la conductora de TV, iresaltando que es importante tener una disciplina para lograr algo.

Asimismo, señaló que una recuperación no se lleva solo con medicamentos, sino pidiendo ayuda y cumpliendo una rehabilitación.

“Angie es un constante recurrir a lo mismo. (..) Me da mucha pena que a estas alturas que haya perdido la tenencia de sus hijos, pero solo depende ella recuperarlos. Que demuestre primero que puede con su vida para poder estar acompañada de los suyos”, concluyó la periodista.

