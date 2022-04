Sigrid Bazán: “No soy aliada del gobierno, nunca defendí a Pedro Castillo, sino a la figura presidencial”

Sigrid Bazán en entrevista con RPP y Epicentro. Foto: Twitter.

La parlamentaria de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán se pronunció en una entrevista con Epicentro TV sobre los intensos disturbios generados este martes 5 de abril en las calles del Centro de Lima, por la marcha que inició en la Plaza San Martín en contra del presidente Pedro Castillo.

Bazán fue consultada sobre su cercanía y la de su bancada con el actual Gobierno de Perú Libre. En este sentido, aseguró que su grupo parlamentario no es un “aliado del gobierno”, sino que legisladores dentro de él se mantienen críticos con la gestión perulibrista.

“Nunca dije que mi partido no era aliado del gobierno, no tengo una militancia formal, mi bancada tiene un integrante que es parte del gabinete. Yo no me considero aliada del gobierno”, afirmó.

Además, en otro momento, la conductora del espacio, Anuska Buenaluque, cuestionó sus palabras, ya que aseguró que la exlideresa del partido, Verónika Mendoza, ha sostenido y ha hecho gobierno con el presidente Pedro Castillo”.

“Esa es la verdad. Ha estado callada viendo desde la barrera, ha colocado a ministros, ha participado en supuestas resoluciones de crisis y ha seguido callada, pero ha seguido operando”, aseguró la periodista.

En esa misma línea Bazán afirmó que “nunca defendió a Pedro Castillo, sino a la figura presidencial”. “Es muy simplista decir Verónika (Mendoza) y Vladimir Cerrón son lo mismo y quieren copar el Estado” , manifestó.

En otro momento, en una entrevista con RPP Noticias, criticó al presidente Pedro Castillo por decretar el toque de queda en Lima Metropolitana y Callao, ya que en su opinión no poseía ningún tipo de evaluación previa y consideró que el mandatario fue asesorado por sus enemigos.

“Lo que ha hecho el presidente Castillo es porque ha sido asesorado por sus propios enemigos. Yo no sé quién pudo haberle recomendado al mandatario una medida como esa, que además va al Congreso y la levanta, cero seriedad en este tema”, expresó en la entrevista.

La parlamentaria de Juntos por el Perú aseguró que todos los que votaron por Pedro Castillo deben estar decepcionados, pero aún así hay que exigirle cambios al mandatario para mejorar el rumbo de su gobierno.

Por otro lado, la parlamentaria Sigrid Bazán anunció que este jueves que viene, los gremios de Sutep, CGTP y los de Construcción Civil saldrán a las calles para manifestar sus reclamos. En ese sentido, anunció que participará en esas movilizaciones.

“La segunda reforma agraria está en el suelo. El Ejecutivo no ha hecho nada sobre todo en la agricultura familiar y tenemos personas que mueren de hambre”, indicó.

EN DESACUERDO CON LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE

Bazán consideró que la solución a la crisis no es una renuncia del presidente , pues señaló que lo ideal es una enmienda del mandatario y recomendó que recomponga una vez más su Gabinete para mejorar las cosas; sin embargo, criticó al jefe del Estado por abandonar la reunión con la Junta de Portavoces del Congreso diciendo que firmaría decretos.

“Yo no creo que la salida del presidente de manera unilateral para que asuma la vicepresidenta y a su vez la titular del Congreso sea una solución. Yo no creo que alguien de lo que promueve esto, crea de manera altruista y desinteresadamente en la sucesión democrática. Es un camino y una posibilidad, yo ahora mismo no la quiero plantear”, enfatizó la parlamentaria.

