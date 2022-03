María Agüero, congresista de Perú Libre, vuelve a quejarse por su sueldo de S/15 000

María Agüero critica el sueldo que percibe como congresista.

María Agüero, la parlamentaria que representa a Arequipa, volvió a sentirse inconforme con el sueldo que percibe como congresista. El año pasado, aseguró que los S/ 15 000 “no le alcanzaban para vivir en Lima”.

Esta vez, durante el pleno del congreso, la legisladora de Perú Libre, volvió a hacer hincapié en esto, criticando los descuentos que le hacen a su sueldo y preguntándose a dónde va este dinero.

“Les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles, ¿Cuánto recibimos? 10 mil, ¿Cuánto nos descuentan y a dónde se va? al seguro de salud”, expresó.

Como se recuerda, la primera vez que la congresista Agüero aseguró que su sueldo no le alcanzaba, fue durante una entrevista con la radio Yaraví de Arequipa, en setiembre del 2021. En aquel entonces, hizo referencia al proyecto de ley que buscaba la reducción de sueldos de funcionarios públicos.

“Cuando he sido candidata, cuando me dijeron ¿usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?, mi respuesta ha sido: la vida en Lima es bien cara. Si queremos hacer buena gestión y representar a los lugares alejados, yo le diría que el sueldo de congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que recibo. (...) El sueldo a mí no me alcanza por todo el trabajo y compromiso que tenemos”, manifestó.

Ante los cuestionamientos que recibió en aquella ocasión, la legisladora decidió retractarse y lamentó sus palabras. Sin embargo, expresó que no le entendieron el mensaje que quiso dar sobre la remuneración que percibe mensualmente por su cargo.

Cabe mencionar que en la actualidad, los congresistas de la República reciben 16 sueldos de 15,600 soles al año, más bonos extraordinarios.

Congresista @MariaAguerogut1 de @PERU_LIBRE1 vuelve a cuestionar el sueldo que recibe. "Nos dicen que ganamos 15 mil soles, cuánto recibimos? 10 mil, el resto se va al seguro de salud"..El año pasado Agüero sostuvo que el sueldo de congresista no le alcanza" @RPPNoticias pic.twitter.com/vp5rD8jMVd — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) March 31, 2022

CENSURA A HERNÁN CONDORI

Esta tarde, el Pleno del Congreso de la República censuró al ministro de Salud, Hernán Condori, tras aprobar la moción que pedía su salida del gabinete ministerial. Con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones. De este modo se convirtió en el segundo ministro del gobierno de Pedro Castillo que es censurado por el Legislativo.

“La moción de censura ha sido aprobada. En consecuencia se comunicará el presente acuerdo al presidente de la República, para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso b del artículo 86 del reglamento del Congreso de la República”, dijo María del Carmen Alva, presidenta del Parlamento.

REACCIONES DE CONGRESISTAS TRAS LA CENSURA A CONDORI

Luego de que el pleno del congreso debatiera sobre la permanencia de Hernán Condori en el Minsa, diversas bancadas se pronunciaron ante la censura del ex titular.

Diego Bazán (Avanza País), impulsor de la moción, sostuvo que la presencia de Hernán Condori era insostenible en dicha cartera.

“No solo éramos los congresistas, sino los gremios, los frentes y los colegios médicos de todo el país los que se oponían a la presencia del señor Condori en el Ministerio de Salud”, declaró a la prensa.

Por su parte, el congresista Edgar Tello (Perú Libre) cuestionó la decisión, afirmando que la censura de Condori Machado fue promovida por sectores “de la derecha”.

Tello sostuvo además que el próximo ministro debe ser un profesional de la salud, ello tras destacar que Condori es médico, a diferencia de otros profesionales que han asumido dicha cartera.

Asu turno, Carlos Anderson (no agrupado), sostuvo esperar que el nuevo titular del sector Salud sea “una persona idónea, digna, con credibilidad y liderazgo en el sector”.

José Cueto (Renovación Popular) consideró que el nuevo ministro de Salud debe tener el criterio para manejar una cartera tan difícil, ya que estamos viviendo una época de pandemia y existe la posibilidad de una siguiente ola.

SEGUIR LEYENDO