Julián Zucchi recuerda la vez que Pedro Castillo pidió salir a marchar contra el gobierno peruano

La marcha en la Plaza San Martín así paro de transportistas y la inmovilización social obligatoria que se decretó la noche del último lunes 04 de abril para este martes 05 de abril en el mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo no ha sido ajeno a ningún ciudadano peruano ni extranjero que se encuentra viviendo en el Perú.

Tal es el caso del argentino Julián Zucchi, quien se ha sumado a la larga lista de figuras de la farándula peruana que se han pronunciado sobre la coyuntura nacional. Si bien, la pareja de Yiddá Eslava resaltó que nunca se ha involucrado con las decisiones políticas del pueblo, está vez no puede hacer oídos sordos.

“Ustedes saben que yo no suelo meterme en política, no me siento un experto. Soy un ciudadano más. Ni siquiera me metí cunado hubo la segunda vuelta, porque la libertad de escoger era del pueblo y la mayoría escogió a Castillo y lo respeto”, comenzó diciendo el actor en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, no dudó en compartir con sus más de 1 millón de seguidores un vídeo que fue publicado por una usuaria en TikTok donde se le ve al actual mandatario de la República como dirigente.

“Duele que el pueblo tenga que salir a las calles para que pase algo, pero era hace algún tiempo que el señor Castillo pedía esto”, señaló el exchico reality para luego dar pase al video de Pedro Castillo.

Según se puede apreciar, el actual presidente estaba invitando a los ciudadanos de todas partes del Perú a salir a las calles a protestar contra el gobierno para ‘sacar’ a los corruptos cuando él solamente era una persona de pueblo.

“Mi rol es entretener y tratar de alegrar a la gente, pero me siento en la obligación de no hacerme el tonto y decir lo que siento”, agregó el también actor, quien recalcó que el caos que se vive en Lima lo estaría perjudicando pues se encuentra a puertas de estrenar una obra teatral.

MARIO HART PIDE LA RENUNCIA DE PEDRO CASTILLO

Mario Hart utilizó sus redes sociales para expresar su total rechazo al repentino toque de queda que se decretó la noche del último lunes 04 de abril cuando la mayoría de peruanos ya se encontraba durmiendo.

El exchico reality decidió publicar en su cuenta oficial de Instagram una imagen donde exigía la renuncia de Pedro Castillo y lo acompañó con un contundente mensaje donde señalaba que es momento de volver a unirse para no permitir que el Perú continúe en el caos.

“Ya no es momento de sacar en cara que esto iba a pasar. De nada vale el “estaban advertidos” ni seguir buscando a los cojudignos que iban a estar vigilantes porque a este “lo sacaban cuando querían”. Es momento de volver a unirnos, y no permitir que el país se siga yendo a la mierda. ¡Vamos Perú! Renuncia Pedro Castillo”, escribió el piloto automovilístico.

Asimismo, a través de sus historias de Instagram compartió diversas publicaciones apoyando la marcha que se está desarrollando en la Plaza San Martín y no dudó en hacer un llamado a los influencers que hasta el momento no se han pronunciado sobre lo que está ocurriendo en el país.

“Influencers, ¿ahora dónde mi... están? ¡Es ahora o nunca! ¿Hoy salimos no? Tiembla Castillo que la generación equivocada viene por ti”, escribió con sarcasmo.

