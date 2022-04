Rosendo Serna defiende el toque de queda: “Se tomó la decisión para preservar la seguridad de la población

| Foto: Agencia Andina

El ministro de Educación, Rosendo Serna, se pronunció en su cuenta oficial de Twitter sobre el toque de queda y lo defendió mencionando que otros grupos estaban organizándose para crear el caos en Lima.

“Reportes de inteligencia y dirigentes sociales legítimos dieron cuenta que otros grupos estaban organizándose para crear el caos en Lima, por eso, se tomó la decisión de la inamovilidad para preservar la seguridad de la población”, aseguró

“La razón de la inmovilización es que se ha tenido en los informes de inteligencia respecto a todo un plan para generar desmanes y unas situaciones propias de la violencia”, declaró en una entrevista con Exitosa Noticias.

Además, fue consultado los reportes de inteligencia y confirmó que estos daban cuenta de saqueos en mercados y centros comerciales en la capital, así como una situación de caos y violencia, la cual, según aseguró, “ponía en riesgo la salud, la seguridad y la vida de los ciudadanos”. “Creo que el gobierno con justa razón toma esta determinación”, anotó.

Sobre el mandatario, mencionó que lo considera como una persona honesta y que justamente los ministros están apoyarlo en diferentes temas que no precisamente conozca por completo.

“Yo particularmente que he empezado a conocer al presidente Pedro Castillo de manera personal, es un jefe de Estado honesto y hasta a veces en situaciones donde peca de ingenuidad por el tema de conocimiento real de su condición de maestro de zona rural y de sus necesidades”, manifestó.

En esa línea, agregó que tras conversaciones con el presidente Castillo, el mandatario tiene muchas veces las ganas de hacer correcciones en las medidas que se tomen, de una manera autocrítica.

“Lo que se ha planteado es un trabajo concertado y dejar de lado los intereses partidarios, político que hacen tanto daño a la coyuntura crítica. A veces no dejamos de tener ni una semana tranquila porque suceden hechos que ponen en riesgo la democracia (vacancia)”, expresó.

CONGRESISTAS A FAVOR DEL TOQUE DE QUEDA

Álex Paredes - Congresista de Perú Libre

En una comunicación muy temprana a las 3:00 am con Canal N., el legislador defendió la decisión del presidente Pedro Castillo de mantener en sus casas a todos los ciudadanos de estas dos regiones durante el 5 de abril. Para ello, el congresista hizo mención del recordatorio que dio el conductor del programa de que en esta fecha se cumplían 30 años del golpe de Estado de Alberto Fujimori, y señaló que el toque de queda era princesa, era especialmente importante, ya que esta fecha podría exacerbar algunas reacciones de la población.

“Yo creo que más allá de lo que acaban de compartir, de estos 30 años de lo lamentable ocurrido (golpe de Estado de Alberto Fujimori), son las circunstancias de lo que se está viviendo en la ciudad. Más aún, este día (podría) matizar más las reacciones de un lado o del otro lado y yo no veo tan cuestionable la decisión”, dijo.

“Yo no la veo tan cuestionable, por esta situación de violencia que se ha vivido el día de ayer. O sea, ya eso no es protesta. La forma en cómo unas personas entran a destruir propiedad privada, negocios, tiendas, etcétera. Eso no es protesta. ¿Qué culpa tienen las personas Dueñas de sus negocios?”, defendió.

El congresista fue increpado acerca de qué culpa tendrían las 8 millones de personas que viven en Lima y Callao, a lo que él respondió que “después el resto de personas reclamarían este tema de la seguridad”.

