Rosendo Serna respondió a calificativos de congresistas: “Quién tiene autoridad para decir que uno es mediocre o incapaz”

El ministro de Educación, Rosendo Serna, se refirió en canal N a los calificativos que recibió el gabinete el pasado martes por parte de algunos legisladores durante el pedido del voto de confianza. Señaló que ahora que se logró tener luz verde del Congreso de la República, lo que queda es seguir trabajando.

“Lo que puedo señalar es que le hace mal a la democracia el tema de los adjetivos, generalizar, porque quién tiene autoridad para decir que uno es mediocre o incapaz, o limitado. Le soy sincero, eso me duele como profesional, nunca he conversado con ellos, ni he estado en competencia para poder ilustrarnos. Le digo con sinceridad que eso me molesta. Yo no puedo señalar un objetivo contra otras personas”, manifestó.

Incluso cuando tomó la palabra después del debate, Serna fue interrumpido por un congresista de la oposición. Sin embargo, dijo que se logró manejar la situación.

Por otro lado, anunció que el Minedu ya no va a contratar consultorías, porque se ha hecho un abuso de estas y en los últimos 10 años se gastaron 400 millones bajo este concepto. Lo que sorprende es que muchas consultorías son situaciones que los propios especialistas del Minedu pueden trabajar. “Lo digo con conocimiento de causa. Yo he trabajado cinco años en el Minedu y nosotros prestábamos y le dábamos la información al consultor cuando nosotros podíamos hacerlo. En la norma hemos señalado que todas las consultorías van a tener un análisis para ver si son de necesidad”, mencionó.

REGRESO A CLASES

Si bien la fecha límite para que los escolares vuelvan a las aulas es este 28 de marzo, el ministro refirió que las regiones han dado una respuesta rápida, y muchos empiezan el 14 de marzo, otros el 21 y un porcentaje menor el 28.

Dijo que pese a las limitaciones y la infraestructura educativa que es una situación histórica, con habilidad,buen criterio e inventiva la comunidad educativa ha sabido gestionar las carencias y han logrado dar ese salto. “A la fecha están al 90% avanzadas las instituciones educativas”, sentenció.

Respecto a la situación de algunos colegios, dijo que la información que se brinda a veces no es completa. Resaltó que a la cuenta de los directores de las instituciones educativas se ha abonado para el mantenimiento de los locales escolares y la compra de kits de higiene (alcohol, jabón toallas). Anunció que están trabajando en una partida para darle mayores recursos a los colegios para acondicionar mejores servicios higiénicos, y tener mejores ambientes.

Asimismo, precisó que el aspecto fundamental de la escuela son los aprendizajes. Reconoció que en muchos casos los profesores deberán hacer casi un trabajo individualizado con los alumnos, debido a que en la virtualidad no todos pudieron aprender al mismo ritmo.

“Me preocupan los alumnos del 1° al 3° de primaria porque nunca pisaron la escuela, cómo irá el tema de la lectoescritura, ese tema es complicado. Por ello, la orientación es preferentemente atender ese ciclo de estudios”, explicó Serna.

HERRAMIENTAS

Serna manifestó que hay personal del Minedu que está actualizando el contenido de las tablets que se compraron durante el gobierno de Martín Vizcarra. casi un millón de tablets que se están repotenciando.

Además, han obtenido 319,492 nuevos equipos, que es la segunda etapa, para cerrar las brechas de la zona de extrema pobreza. Las nuevas tablets vienen con todo el contenido actualizado, y trae cargador solar, para las zonas donde no hay energía eléctrica.

Asimismo, anunció que se mantendrá el programa Aprendo en casa en televisión, radio e internet, “no como una situación definida y única de aprendizaje, sino como complementaria a la presencialidad”.

Puntualizó que de la gran cantidad de estudiantes que migraron de la educación privada a la pública, un gran porcentaje ha vuelto a la privada.

