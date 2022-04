Diana Sánchez revela que sufre de depresión: “Estoy en un tratamiento para sentirme mejor”

Diana Sánchez cuenta que sufre de depresión. (Foto: Instagram)

Diana Sánchez reapareció en redes sociales y lo que pocos esperaban es que la modelo revelara que se encuentra atravesando por una difícil situación debido a la depresión luego de todo lo que ha ocurrido con su actual pareja en los últimos meses.

Recordemos que la exchica reality dejó su participación en Reinas del Show en el años 2021 para viajar a Estados Unidos junto a su novio Dan Guido tras ser diagnosticado con leucemia. Esto ocurrió de manera inesperada y sin duda ha causado un cambio emocional en la influencer.

“Dan en todo este proceso ya lleva casi seis meses, un poco menos, de seguir en su quimioterapia, de mejorar bastante. Él ha progresado un montón, pero todas estas cosas que han pasado en los últimos meses de todas maneras, con la fuerza que quiero que él mejore y algunos planes que han cambiado en nuestra relación, de cierto modo creo que me han afectado”, comenzó contando Diana en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, la exintegrante de ‘Combate’ contó a sus más de 900 mil seguidores que comenzó a sentir algunos síntomas depresión, lo que la alarmaron y decidió optar por ayuda psicológica. La bailarina recordó primero que ella está en un tratamiento para controlar la ansiedad; sin embargo, lo que siente hoy en día es diferente.

“Me comencé a dar cuenta que no quería salir de la cama, que estaba triste, que no quería hacer nada (...) luego se comenzó a poner peor, como que estaba aburrida de todo. Me di cuenta de esta sensación de tristeza, melancolía, falta de energía, qué me pasa, esta no soy yo y no disfrutaba nada”, relató la exfigura de ATV.

“Claramente una conversación (con el psicólogo) me hizo entender que estoy en un proceso de depresión y obviamente a veces es complicado compartir eso porque, en mi caso, me da un poco de vergüenza sentirme vulnerable”, agregó.

Finalmente, aseguró que gracias a los consejos de los profesionales, actualmente se encuentra en un tratamiento para mejorar su estado de salud y contrarrestar los síntomas.

“He comenzado un tratamiento para poder sentirme mejor y gracias a Dios estoy comenzando a sentir poquito a poquito una gran diferencia entre hace algunas semanas y estos últimos días”, concluyó.

Diana Sánchez revela que sufre de depresión. VIDEO: Instagram

¿QUÉ PASÓ CON DAN GUIDO?

Luego que su novio Dan Guido revelara que padece de leucemia en redes sociales, Diana Sánchez apareció por primera vez en televisión nacional para hablar sobre la enfermedad de su pareja, la misma que la llevó a renunciar a Reinas del Show.

“Yo tenía conocimiento que estaba mal, pero yo tenía en mente o estaba en negación, no lo sé, que no era eso (leucemia) (...) Un día me dijo, ‘estoy sangrando por la nariz’. Pensé que era alergia o la presión del avión porque él estaba viajando mucho. Era un sangrado extraño”, dijo.

Tras varios exámenes, se dio a conocer que Dan Guido padece de leucemia. Esta noticia la supo Diana Sánchez cuando ya participaba en el programa de baile; sin embargo, renunció cuando fue trasladado de emergencia al hospital.

“Me toca aprender de la enfermedad. Es muy difícil de diagnosticar. Acá, en Estados Unidos, hay muy pocos casos de leucemia que él tiene”, agregó.

SEGUIR LEYENDO