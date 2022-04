Amor y Fuego no salió al aire por estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Qué dijeron sus conductores?

Amor y Fuego no salió al aire este 5 de abril por Willax Televisión. (Foto: Instagram)

El presidente Pedro Castillo anunció mediante un mensaje a la Nación que este martes 5 de abril habrá inamovilidad social en Lima y Callao debido a los rumores de saqueo que se extendieron por toda la ciudad. Esta medida provocó que miles de ciudadanos usen sus redes sociales para expresar su total desacuerdo con el toque de queda.

Asimismo, diferentes programas de espectáculos se han visto en la obligación de no salir al aire para darle pase a los noticieros, ese fue el caso de Amor y Fuego. Willax Televisión tomó la decisión de que el magazine conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre no sean parte de su programación.

Cabe precisar que desde que Pedro Castillo asumió las riendas del país, los conductores del mencionado magazine se han mostrado en desacuerdo con el Gobierno. En más de una ocasión ellos han salido a cuestionarlo durante y esta no sería la excepción.

Utilizando sus redes sociales, Gigi Mitre compartió un mensaje con su sentir. Ella no se encontraba de acuerdo con la inamovilidad domiciliaria, por lo que no dudó en decir que el mandatario no tenía la capacidad para gobernar.

“ Qué incapacidad del presidente Castillo de no saber como controlar todo este caos. Lo único que ha demostrado es su increíble talento para nombrar ministros con investigaciones por terrorismo, por homicidios, por ‘pegalones’, con sobrinos y secretario prófugos de la justicia, entre otros. Qué poco amor a por su país tiene usted (a Castillo). No más pobres en un país ricos, ¡sí, cómo no!”, escribió.

Asimismo, la conductora de televisión le pidió una explicación a sus seguidores luego de escuchar el mensaje a la Nación, pues no entendía bien lo que había dicho Pedro Castillo al respecto.

“¿O sea la solución es encerrarnos desde mañana (martes 5 de abril), a las 2 a. m hasta casi la media noche de mañana (martes), y lo dice hoy (lunes 4 de abril) a las 11.30 p. m.? Debe ser que tengo sueño y no entendí el mensaje. Discúlpenme ”, precisó.

Amor y Fuego se quedará un año más al aire. (Foto: Captura Willax Tv)

¿QUÉ DIJO RODRIGO GONZÁLEZ SOBRE ESTE TEMA?

Rodrigo González tampoco se quedó tranquilo ante el anuncio que realizó Pedro Castillo la noche del 4 de abril. Para el conductor de televisión, el presidente de la República debía de renunciar lo antes posible a su cargo.

Asimismo, horas antes, el popular ‘Peluchín’ lo había cuestionado por no tener la capacidad de solucionar los conflictos sociales, como el paro de transportistas que viene afectado las principales carreras del Perú.

“ Nuestra solidaridad con todas las familias que están perdiendo seres queridos en estos días producto del paro de transportistas , de los violentos saqueos que están habiendo y de los hechos que pasan gracias al gobierno de turno”, comentó.

Rodrigo González estalla contra Pedro Castillo y pide evitar saqueos: “Nuestro principal enemigo es el Gobierno”. (Video: Willax TV)

