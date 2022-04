Bazán y Yarrow critican participación de ministros en el pleno: “Pensé que iban a estar en Ica o en el sur”

Los ministros de Economía y Finanzas, Transporte y Comunicaciones, Energía y Minas y Desarrollo Agrario y Riego se presentaron de manera virtual en el pleno del Congreso convocado para hoy lunes a las 3:00 p.m. Ahí expusieron las medidas adoptadas durante las mesas de diálogos con los manifestantes en Junín durante el último fin de semana; sin embargo, su presencia no fue del agrado de todos los parlamentarios. Tal es el caso de Sigrid Bazán de Juntos por el Perú y Norma Yarrow de Avanza País que, a diferencia de otras ocasiones, coincidieron en su apreciación del accionar del gobierno frente a la crisis.

“La verdad es que a mí me da pena o lástima la exposición que están dando los ministros, lo digo con toda sinceridad. Apostando también porque hay reformas y cambios necesarias, pero lamentablemente están a dos cuadras cuando podrían estar aquí.Yo pensé que iban a estar en Ica, que iban a estar en el sur”, fueron las primeras palabras de la intervención de Sigrid Bazán quien también lamentó el contenido de las intervenciones de los ministros.

“Que no estén acá y nos estén diciendo que vamos a construir nuestros propios fertilizantes y que tienen los mejores deseos para la crisis. No es suficiente”, señaló Bazán para luego recordar que hacen falta la aprobación de importantes reformas. Además, recordó una propuesta del ministro de Economía, Óscar Graham, de plantear un impuesto a la sobreganancia a las empresas mineras. “Perú es el segundo productor de cobre en el mundo nuestro país y si no hacemos algo para aprovechar eso y dejamos que los agricultores se mueran de hambre, los transportistas tomen la calle y la crisis reine, entonces no sabemos trabajar con lo que tenemos en nuestro territorio”, dijo la parlamentaria de Juntos por el Perú.

SIMILAR RESPUESTA

Siendo la congresista Bazán una representante de la izquierda en el Parlamento, resultó sorpresivo el entendimiento con su colega Norma Yarrow que forma parte de las canteras de la derecha. La propia integrante de la bancada de Avanza País resaltó el hecho durante su intervención. “Acabamos de escuchar al ministro de Economía y primera vez que coincido tanto con Sigrid Bazán respecto a que estos señores están acá. Si este es el comité de crisis que tenemos hoy en el país, pobre nuestro Perú”, dijo refiriéndose a la ausencia de los integrantes del gabinete en el pleno. Estos estaban conectados de manera virtual desde las instalaciones del Ejecutivo a pocas cuadras del Parlamento.

“Al señor ministro de Economía, que agarre sus zapatillas como dice el presidente y que empiece a correr acá al pleno porque lo necesitamos. Acá se va a debatir hoy lo que el pueblo y el país necesita. Señora presidenta, hoy vemos a toda las bancadas que estamos tratando de ver qué pasa con los peruanos que se están matando afuera y vemos acá a cuatro ministros bien limpiecitos, peinaditos, arregladitos debatiendo o dándonos informes para hablar de Pensión 65, regalar mil tractores cuando la gente no tienen semillas y nada para colocar en sus tierras y sembrar”, agregó Yarrow.

Durante su intervención, el ministro Graham señaló que la situación actual se debe al impacto de la invasión rusa a Ucrania y que la crisis será transitoria. Además, se anunció que el Ministerio de Economía presentará un proyecto de ley para la exoneración del IGV de alimentos como huevos, pollo, harina, fideos, azúcar y productos cárnicos.

