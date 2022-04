Gisela Valcárcel expresa su solidaridad ante paro de transportistas: “El pueblo siempre tiene la razón”

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre el paro de transportistas. (Foto: América TV)

Caos y violencia se viene suscitando desde tempranas horas de la mañana de este 4 de abril entre transportistas y policías. Como se recuerda, los pobladores han levantado su voz de protesta contra el alza de precios. Ante ello, Gisela Valcárcel no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que buses interprovinciales, taxis, colectivos y de transporte urbano a nivel nacional han acatado el paro nacional en reclamo por el alza de combustibles. Varios tramos de la Panamericana Sur se encuentran bloqueadas por trabajadores agrarios. Una situación que indigna a la conductora de TV.

“Paros, descontento e indignación, así empieza la semana en Perú. Lo que puede empeorar todo es ver a Martín Vizcarra seguir engañando y a Francisco Sagasti diciendo lo que ahora se podría hacer. Basta el pueblo ha salido y seguro las cosas van a cambiar, el pueblo siempre tiene la razón”, escribió Gisela Valcárcel en Twitter.

Gisela Valcárcel publica post contra Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

Sin embargo, ya se había pronunciado desde el día anterior, refiriéndose directamente al gobierno de Pedro Castillo. “Un país dividido no verá crecimiento, puede que sobreviva pero no crecerá. Cuando en la familia hay peleas como hay entre los peruanos y cuando en la casa vivimos agresiones como las que se ven en nuestro país, esas casas están destinadas a perderlo todo, eso es lo que sucede en nuestro Perú, hace rato peleamos como enemigos y hemos votado en contra de Fujimori y a favor de un hombre que no imaginaba que sería Pdte”, señaló el pasado 2 de abril.

“¿Cómo nos puede ayudar si él necesita ayuda? ¿cómo lo haría? Toca ahora pedir sabiduría y dejar de agredirnos”, concluyó la presentadora de televisión.

GISELA VALCÁRCEL FURIOSA CON PEDRO CASTILLO

No es la primera vez que Gisela Valcárcel arremete contra Pedro Castillo y lo acusa de querer dividir el país. La conductora de TV se ha mostrado abiertamente en contra del actual gobierno. En el mes de marzo, Pedro Castillo generó polémica tras soltar una frase sobre la clase alta limeña en su último discurso. “No debemos sentirnos menos que los que viven en San Isidro, Miraflores, en zonas pitucas”, señaló el presidente peruano en quel entonces.

El discurso generó diferentes reacciones, una de ellas fue de la animadora Gisela Valcárcel, quien mostró su molestia a través de su cuenta de Twitter. “He nacido en La Victoria, en medio de gente de la sierra, gente del norte y algunos de la selva. Mi madre es arequipeña y mi padre piurano, fui criada a dos cuadras de La Parada, y nunca me sentí inferior”, escribió.

La animadora agregó que su madre al ser muy trabajadora siempre le dijo que debíamos unirnos, que ahí estaba la fuerza. “Usted Pedro Castillo no es menos que nadie, pero tampoco más... Usted ha llegado a donde está para unirnos”, acotó.

En seguida, Valcárcel continuó con su mensaje y consideró que Pedro Castillo estaba generando la desunión de la población. “Vivo en San Isidro ahora, pero, como usted, trabajo cada día y pago mis impuestos, puede verificar esto por supuesto, y con la autoridad que me da el ser peruana, le pido que no nos divida con discursos baratos, que usted y menos nosotros merecemos. ¿Sabe? El Perú es nuestro país, quizá usted tiene que caminarlo un poco más así se dará cuenta que cualquier esfuerzo por unirnos vale la pena”, indicó.

Gisela Valcárcel habló sobre Pedro Castillo.

