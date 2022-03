La insólita razón por la que Shakira discute con Gerard Piqué: “Su mente está estructurada así”

Bien es sabido por los seguidores de la pareja conformada entre Shakira y Gerard Piqué que los dos cumplen años el mismo día: 2 de febrero. Sea por el destino o cualquier otro factor, la colombiana y el defensor catalán tienen muchas cosas en común además del día y mes de nacimiento.

Sin embargo, y contrario a lo que muchos puedan pensar, este matrimonio también pasa por situaciones adversas, como la gran mayoría de parejas en el mundo y así lo confesó la propia barranquillera en entrevista con el podcast ‘Planet Weird’, donde hay puntos en que ella discute con el central del FC Barcelona por situaciones comunes y a las que, pese a establecer una relación desde 2011, no se acostumbran a convivir con ellas.

‘Shak’ confesó en aquel diálogo que temas como la impuntualidad y los distintos modelos de educación de cada uno son algunos que generan altercados entre ambos. “Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo”, expresó la cantante, añadiendo que los husos de sus países de origen no son los mismos, de manera que “Está cansado de esperar”, como lo afirmó ella en medio de varias risas.

Pero no solamente la puntualidad nace de la diferencia de horas entre Colombia y España: El deportista está acostumbrado a cumplir estrictos horarios de ingreso a su club, metodología que ha adaptado al plano familiar; tema que ella no tiene, especialmente porque en Colombia, la gran mayoría de sus habitantes acostumbra a llegar tarde siempre.

En ese sentido, la intérprete de éxitos como ‘Antología’, ‘Ojos así' y ‘Ojos así', indicó que ha mejorado su falencia: “Su mente -la de Piqué- está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”.

Otro elemento que genera distancia entre ellos es el ritmo de trabajo, pues si bien los partidos del club blaugrana se disputan cada fin de semana, Shakira debe cumplir compromisos tanto domingos como lunes, motivo por el cual, asegura ella, pierde “la noción del tiempo”.

“Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo”, reveló en aquel podcast; pero a pesar del trajín, ambos tratan de sacar el tiempo necesario para compartir con sus hijos, Sasha y Milan y así lo han demostrado ambos en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde frecuentemente comparten los logros de los pequeños.

De hecho, llama la atención que, precisamente, tanto Shakira como su esposo compartan videos y fotos con sus hijos de forma asidua, pues vale rememorar que en varias oportunidades la cantante había expresado que no era de su agrado mostrar a los retoños con frecuencia. Pues bien, esta práctica cambió a tal punto de que muestra momentos vividos en diferentes rincones de su casa así como actuaciones destacadas en eventos deportivos, como ocurrió hace una semana.

La cantante aprovecha cualquier momento con sus hijos para subirlo a redes sociales FOTO: Captura de pantalla de Instagram (shakira)

En un concurso de karate, ambos fueron conocidos por su desempeño, y su madre no tuvo otra reacción que gritar emocionada; así lo hizo saber en el pie de la publicación que alcanzó más de un millón de visualizaciones.

